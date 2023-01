i Autor: Shutterstock

Nowe przepisy

E-skierowania do sanatorium od 2023 roku - co to za udogodnienie?

Rozporządzeniem, które zaczęło obowiązywać od nowego roku minister zdrowia wprowadził elektroniczne skierowania do sanatorium na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową. Czy dzięki temu kolejka do sanatoriów się skróci? Na pewno ułatwi życie seniorom liczącym na leczniczy wyjazd do uzdrowiska