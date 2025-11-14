EBI inwestuje 500 mln zł w polskie startupy. Ma to zwiększyć innowacyjność

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchamia fundusz Future Tech Poland o wartości 1,5 mld zł.

EBI przeznaczony miliony na rozwój innowacji w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował o przeznaczeniu znaczących środków na rozwój innowacji technologicznych w Polsce. Kluczowym elementem tego planu jest fundusz Future Tech Poland, który ma dysponować budżetem w wysokości 1,5 mld zł. Inicjatywa ta jest częścią programu Innovate Poland i ma na celu wzmocnienie pozycji polskich startupów na rynku.

Fundusz Future Tech Poland zostanie zasilony kwotą 500 mln zł od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz 1 mld zł od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak informuje EBI, fundusz ma wspierać rozwój polskich startupów poprzez inwestycje w fundusze venture capital, które specjalizują się w finansowaniu firm o dużym potencjale wzrostu.

Po podpisaniu stosownej umowy między EFI a BGK, co ma nastąpić w najbliższych dniach, pierwsze projekty mają zostać zatwierdzone jeszcze w bieżącym roku. Plan zakłada pełne wdrożenie programu do końca 2027 roku. Jest to ambitny cel, który ma przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.

Wsparcie finansowe dla przełomowych technologii w Polsce

Fundusz Future Tech Poland jest integralną częścią szerszego programu o nazwie Innovate Poland. W piątek ma się odbyć konferencja poświęcona ogłoszeniu tego programu, z udziałem przedstawicieli Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), PZU oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. To wydarzenie ma na celu zaprezentowanie kompleksowej strategii wsparcia innowacji w Polsce.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska podkreśliła, że Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferuje kompleksowe wsparcie finansowe i doradcze dla projektów, które przyczyniają się do rozwoju przełomowych technologii w Polsce. Dodała, że Europejski Fundusz Inwestycyjny aktywnie włącza się w polski plan stymulowania firm na wczesnym etapie rozwoju, wnosząc do Innovate Poland zarówno finansowanie, jak i doświadczenie w zarządzaniu funduszami.

Inwestycja w Synerise – przykład konkretnego wsparcia

EBI nie tylko tworzy fundusze, ale również bezpośrednio wspiera innowacyjne firmy. Bank podpisał umowę finansowania o wartości 25 mln euro z polską firmą Synerise, która specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji i automatyzacji dla biznesu.

Spółka Synerise zamierza przeznaczyć pozyskane środki na realizację programu rozwoju o wartości 54 mln euro. Program ten zakłada wprowadzenie nowej generacji technologii analizy behawioralnej, opartej na sztucznej inteligencji. To strategiczna inwestycja, która ma umocnić pozycję firmy na rynku.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, której celem jest finansowanie inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a jego głównym zadaniem jest udzielanie kredytów długoterminowych, zwłaszcza na projekty związane z klimatem i środowiskiem.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. EFI odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie.

