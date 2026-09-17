Ekościema Garniera. L'Oréal porównywał kosmetyki sam ze sobą

L'Oréal Polska przez cztery lata stosował na stronie internetowej marki Garnier system „zielonych ocen” dla kosmetyków, sugerując ich proekologiczny charakter.

Prezes UOKiK zarzuca firmie, że oceny były mylące, ponieważ produkty porównywano wyłącznie w ramach portfolio koncernu, a nie całego rynku.

Sprawdź, jak działał ukryty mechanizm i dlaczego ocena „A” nie gwarantowała, że produkt jest przyjazny dla środowiska.

UOKiK stawia zarzuty L'Oréal Polska. Poszło o „zielone” oceny kosmetyków

Zielone listki, ekologiczne hasła i przejrzysta ocena od A do E – tak marka Garnier przez lata zachęcała do wyboru swoich kosmetyków jako tych bardziej przyjaznych środowisku. Okazuje się jednak, że ten system mógł wprowadzać klientów w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, postawił L'Oréal Polska zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. W centrum sporu znalazł się „Zielony System Znakowania Produktów”, który wcale nie porównywał kosmetyków do obiektywnych norm czy oferty konkurencji. Ranking odbywał się w zamkniętym kręgu - produkty Garniera oceniano na tle… innych produktów L'Oréal.

System funkcjonował na stronie internetowej marki od sierpnia 2021 r. do czerwca 2025 r., kiedy to firma zrezygnowała z niego w trakcie postępowania UOKiK. Konsument, widząc produkt z oceną „A”, mógł zakładać, że jest on „najlepszy w swojej klasie” na rynku. W rzeczywistości oznaczało to jedynie, że wypada on lepiej niż inne propozycje z portfolio tego samego koncernu. Firma chwaliła się naukowymi podstawami systemu i udziałem ekspertów, jednak nie przekładało się to na jasne, obiektywne kryteria środowiskowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, na L'Oréal Polska może zostać nałożona kara finansowa w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Producent L'Oréal Polska do tej pory nie odniósł się do zarzutów UOKiK.

- Jeśli chcemy ograniczać swój wpływ na środowisko, musimy wiedzieć, co naprawdę oznacza zielona ocena produktu. Kryteria muszą być czytelne, tak aby było wiadomo, co dokładnie kryje się za cyfrą, literą czy gwiazdkami. Firmy nie powinny wykorzystywać proekologicznych postaw konsumentów do tworzenia przekazu, który może wprowadzać ich w błąd - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nie tylko Garnier. UOKiK walczy z „ekościemą” na szeroką skalę

Działania przeciwko L'Oréal Polska to kolejny etap walki urzędu z tzw. greenwashingiem, czyli praktyką stwarzania mylnego wrażenia, że dana firma lub jej produkty są bardziej ekologiczne, niż są w rzeczywistości. Wcześniej podobne zarzuty usłyszeli rynkowi giganci, tacy jak Allegro, DHL, DPD, InPost, a także Bolt, Tchibo i Zara. Pokazuje to, że problem „ekościemy” jest powszechny i dotyczy wielu branż.

Urząd angażuje się w walkę z greenwashingiem także na salach sądowych. Prezes UOKiK przedstawił niedawno istotny pogląd w sprawie, którą Fundacja ClientEarth wytoczyła Nestlé Polska. Spór dotyczy oznaczeń na butelkach wody Nałęczowianka. Hasła takie jak „butelka w 100% z innych butelek” czy zielone motywy graficzne mogły sugerować, że całe opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia. W praktyce deklaracja nie obejmowała zakrętki i etykiety, a informacja o tym była zapisana mniejszą czcionką w innym miejscu.

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Jak nie dać się nabrać na zielony marketing?

Sprawa L'Oréal Polska pokazuje, jak łatwo można ulec marketingowym sugestiom. Aby podejmować świadome decyzje, warto krytycznie podchodzić do wszelkich „zielonych” deklaracji. Zamiast polegać na ogólnych hasłach i symbolach, szukaj konkretnych danych i certyfikatów przyznawanych przez niezależne, rozpoznawalne organizacje. Prawdziwa dbałość o środowisko kryje się w faktach, a nie w kolorowych etykietach.

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