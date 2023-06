Ekspansja Orlenu w Niemczech. Polski gigant przejął nowe stacje

Los emerytur stażowych przesądzony. Kaczyński obiecał, a ZUS nie ma na to pieniędzy?

PKN Orlen wskazał, że liczba stacji paliwowych obsługiwanych przez spółkę Orlen Deutschland w Niemczech wynosi obecnie ponad 600. Koncern poinformował PAP, że na początku czerwca br. przejął od austriackiej firmy OMV kolejnych 17 samoobsługowych punktów w krajach związkowych: Bawarii (13 lokalizacji), Badenii-Wirtembergii (3) i Hesji (1). "Każda z nich przejdzie rebranding i będzie działać pod marką ORLEN express" - podał Orlen. Wcześniej Orlen Deutschland kupił 56 stacji paliw OMV Deutschland GmbH w Turyngii i Saksonii. PKN Orlen przypomniał, że do 2030 roku planuje uruchomić w sumie 3,5 tys. stacji paliw na wszystkich rynkach detalicznych, na których jest obecny.

"To o 400 punktów więcej niż dotychczas, przy czym nowe stacje powstaną głównie za granicą, w tym m.in. w Niemczech" - przekazał Orlen. Koncern zwrócił uwagę, że Niemcy są także jednym z rynków, na których planuje "intensywny rozwój punktów ładowarek elektrycznych". "Zgodnie ze zaktualizowaną strategią Orlen 2030, koncern planuje do końca dekady mieć 10 tysięcy ładowarek, głównie w Polsce, Czechach i Niemczech. Tylko w najbliższych dwóch latach liczba stacji ładowania w Niemczech ma wzrosnąć do ponad 430" - poinformowała spółka. Orlen Deutschland ma w Niemczech stacje pod marką Star i Orlen. Działa tam od 2003 r.

PKN Orlen podaje, że obecnie jest właścicielem 3000 stacji paliw na 5 rynkach w regionie (na Litwie, na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach i w Niemczech - PAP) oraz 2300 punktów gastronomicznych. Spółka podkreśla, że na rynku detalicznej sprzedaży paliw w regionie obsługuje ponad 15 mln klientów. Orlen jest właścicielem w sumie 7 rafinerii znajdujących się w Polsce, Czechach i na Liwie.

