Ekstra pieniądze dla seniorów. Komu się należy emerytura kapitałowa?

Oprócz emerytury przyznanej na ogólnych zasadach niektóre osoby mają szansę na uzyskanie dodatkowego świadczenia w postaci okresowej emerytury. Emerytura kapitałowa to świadczenie przeznaczone dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, ale jeszcze nie ukończyły 65. roku życia. Jest ono wypłacane z oszczędności zgromadzonych w OFE.

Okresowa emerytura kapitałowa przyznawana jest kobietom, które:

* urodziły się po 31 grudnia 1948 r.;

* należą do OFE;

* ukończyły 60. rok życia;

* mają ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czyli do emerytury wypłacanej przez ZUS z I filaru);

* zgromadziły na subkoncie ZUS kwotę równą lub wyższą niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego.

Ile trzeba mieć na subkoncie ZUS?

Od 1 marca 2025 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł. Jej dwudziestokrotność to 6964,4 zł. To oznacza, że kobiety, które przez najbliższy rok będą chciały przejść na emeryturę i uzyskać emeryturę kapitałową, muszą mieć na subkoncie w ZUS co najmniej 6964,4 zł.

Jeśli kobieta przechodząca na emeryturę ma za mało pieniędzy na subkoncie, zaoszczędzone przez nią środki doliczane są przez ZUS do podstawy, od której obliczana jest emerytura z ZUS ( z I filara).

Jak otrzymać emeryturę kapitałową?

Aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, należy złożyć do ZUS-u wniosek o emeryturę. Jest to równoznaczne z ubieganiem się o emeryturę kapitałową. Świadczenie będzie wypłacane razem z comiesięcznym emeryturą podstawową.

Ile wynosi emerytura kapitałowa?

Okresowa emerytura kapitałowa to wynik podzielenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w twoim wieku. Średnie dalsze trwania życia ustalane jest na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Są one ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Okresowa emerytura kapitałowa podlega waloryzacji.

Do kiedy ZUS wypłaca emeryturę kapitałową?

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej przysługuje do dnia poprzedzającego dzień, w którym kobieta osiąga powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, czyli 65 lat. Prawo do tego świadczenia wygasa w momencie wyczerpania środków na subkoncie w ZUS.

Kobieta, której wygasa prawo do okresowej emerytury kapitałowej, nadal otrzymuje emeryturę z systemu powszechnego. W momencie osiągnięcia przez nią ustawowego wieku emerytalnego właściwego dla mężczyzn (65 lat) jej emerytura z ZUS jest ponownie przeliczana. Emerytura docelowa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ponownym ustaleniu jej wysokości nie może być niższa od dotychczasowej sumy emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz okresowej emerytury kapitałowej.

