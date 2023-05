Elektronika w Biedronce w mega promocji! Doskonałe prezenty w niskiej cenie

Biedronka - produkty elektroniczne marki Hykker w promocji

Od 25 maja do wyczerpania zapasów możemy skorzystać z promocji w Biedronce na elektronikę znanej i cenionej marki Hykker. Wszystkie gadżety kupimy w cenie 119 zł za sztukę.

Cyfrowy aparat elektroniczny

Robi zdjęcia i nagrywa filmy w jakości Full HD, posiada również ramki do zdjęć, a nawet gry! Można nim zagrać m.in. w Snake, Push the box, Labirynt czy 2048. Do wyboru są 4 ramki oraz możliwość wykonywania zdjęć w kolorze czarno-białym, sepii oraz z efektem negatywu. Można z niego również odtwarzać muzykę, przeglądać filmy i zdjęcia. Do aparatu dołączona jest karta pamięci micro SD o pojemności 1 GB, aby później można było wspólnie oglądać efekty w postaci zdjęć. W zestawie znalazł się także przewód USB do ładowania.

Drukarka termiczna

Przenośne urządzenie do szybkiego drukowania ulubionych zdjęć, obrazków czy nawet list zakupowych. Łączy się z dedykowaną aplikacją iPrint w telefonie lub tablecie. Dostępna jest zarówno na Android, jak i na iOS. Drukarka oferuje szereg możliwości, ponieważ można z niej drukować zdjęcia, grafiki szablonów, notatek, list zadań lub etykiet. Po wprowadzeniu własnego tekstu, urządzenie je rozpoznaje i również może je dla nas wydrukować. Dzięki lekkości i kompaktowemu rozmiarowi zawsze można mieć ją przy sobie, zmieści się w torebce, a nawet w kieszeni! W zestawie do drukarki dołączono dwie rolki papieru termicznego oraz przewód USB do ładowania.

Długopis 3D

bezprzewodowe urządzenie do przestrzennego budowania elementów. Do zestawu dołączono książeczkę z przykładowymi wzorami, ale tworzenie w 3D jest nieograniczone. Długopis jest w pełni bezpieczny, ponieważ temperatura topienia filamentu PCL (czyli koloru) jest niska. Jej zakres wynosi od 65 do 90 stopni Celsjusza. Produkt jest w pełni bezprzewodowy, a dzięki lekkości i wygodnemu wyprofilowaniu z łatwością się go obsługuje. Urządzenie pozwala na 2 prędkości podawania filamentu. Do zestawu dołączono aż 10 różnych kolorów – po 5 metrów każdy, stojak na długopis oraz przewód USB do ładowania.

