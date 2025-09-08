Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Kiedy uruchomienie pierwszego bloku?

Cel i harmonogram: Polska planuje uruchomić pierwszy blok jądrowy w 2036 r. (pełna operacyjność w 2038 r.), z wnioskiem o zezwolenie na budowę do PAA w 2026 r., co jest ambitnym, ale realnym celem.

Postępy i przygotowania: Już uzyskano pozwolenie na pierwszy etap prac przygotowawczych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, a prace projektowe w ramach umowy EDA z Westinghouse-Bechtel idą zgodnie z planem.

Kluczowe decyzje: Podpisanie strategicznej umowy EPC z wykonawcami (konsorcjum Westinghouse-Bechtel) zależy od pozytywnej decyzji KE ws. pomocy publicznej (spodziewanej w 2025 r.) i ma zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa.

Znaczenie projektu: Budowa elektrowni jądrowej z trzema blokami AP1000 Westinghouse to ogromne przedsięwzięcie, kluczowe dla stabilności i czystości polskiej energetyki na dziesięciolecia.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), jako inwestor i przyszły operator elektrowni, mają jasno określony cel: uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2036 r. Marek Woszczyk w rozmowie z PAP podkreślił, że harmonogram jest ambitny, ale realny. Kluczowym momentem będzie rok 2026, kiedy to spółka planuje złożyć do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o zezwolenie na budowę.

Harmonogram krok po kroku:

2026: Złożenie wniosku o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

2028: Uzyskanie zezwolenia i wylanie betonu pod pierwszy z trzech reaktorów.

2035: Zakończenie budowy pierwszego bloku jądrowego.

2036: Rozpoczęcie eksploatacji pierwszego bloku.

2038: Pełna operacyjność elektrowni jądrowej ze wszystkimi trzema blokami.

Marek Woszczyk podkreśla: "- Harmonogram jest ambitny, ale - potwierdzam - realizowalny". Zaznacza również, że w tak skomplikowanych projektach standardem jest wielopoziomowy harmonogram, uwzględniający koordynację budowy infrastruktury towarzyszącej, takiej jak drogi, koleje, infrastruktura morska i linie przesyłowe.

Etapy przygotowawcze trwają

Spółka PEJ nie próżnuje. Z końcem sierpnia br. uzyskano pozwolenie na pierwszy etap prac przygotowawczych. "- Dzięki niemu będziemy mogli przygotować na potrzeby docelowych prac budowlanych miejsce, w którym stanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. Przeprowadziliśmy już wcześniej kampanię badań geotechnicznych i przygotowujemy się do kolejnej" - informuje Woszczyk.

Kolejnym ważnym krokiem jest zawarcie umowy EPC (Engineering, Procurement, Construction) z wykonawcami elektrowni. Będzie to możliwe po wynegocjowaniu warunków i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. Rząd i PEJ spodziewają się tej decyzji jeszcze w 2025 r.

Woszczyk dodaje: „gdy będziemy mieć w ręku decyzję Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej oraz uzgodniony kontrakt EPC, będziemy mogli formalnie potwierdzić konsorcjum zamówienia na kluczowe elementy elektrowni, wymagające długiego czasu realizacji – tzw. Long Lead Items”.

Podpisanie umowy EPC to strategiczna decyzja, która musi zabezpieczać interesy Skarbu Państwa. "- Umowę zawrzemy wtedy, kiedy będziemy pewni, że zabezpiecza ona należycie interesy Skarbu Państwa. Do tego czasu będziemy pracować z Westinghouse-Bechtel na podstawie obowiązującej nas umowy EDA (Engineering Development Agreement) - umowy „pomostowej”, która ustala ramy dalszej współpracy z konsorcjum przy budowie elektrowni, a tym samym stanowi swoisty fundament pod kontrakt EPC" - podkreśla prezes PEJ.

Umowa EDA umożliwia prowadzenie prac projektowych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, licencji i pozwoleń. "- Realizacja EDA idzie zgodnie z ustalonym dla niej harmonogramem. Sukcesywnie odbieramy kolejne produkty przewidziane w tym kontrakcie" - zaznacza Marek Woszczyk.

Lokalizacja i technologia

Pierwsza elektrownia jądrowa w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Będzie się składać z trzech bloków AP1000 Westinghouse. Wykonawcą jest konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Budowa elektrowni jądrowej to przedsięwzięcie o ogromnej skali i złożoności. Wymaga skoordynowanego działania wielu podmiotów, zaangażowania ogromnych zasobów finansowych i technologicznych oraz przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Sukces tego projektu będzie miał fundamentalne znaczenie dla przyszłości polskiej energetyki, zapewniając stabilne i czyste źródło energii na dziesięciolecia.

