Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Kiedy uruchomienie pierwszego bloku?

Agnieszka Grotek
PAP
2025-09-08 7:53

Poznaj ambitny, lecz realny plan budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu, która ma szansę zrewolucjonizować krajowy krajobraz energetyczny. Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ), Marek Woszczyk, zdradza szczegóły harmonogramu, który zakłada początek eksploatacji pierwszego bloku już w 2036 roku.

Duże chłodnie kominowe elektrowni energetycznej na tle zachodzącego słońca, symbolizujące przyszłość polskiej energetyki, o której więcej przeczytasz na Super Biznes. W tle kompleks budynków przemysłowych i słupy wysokiego napięcia, a na pierwszym planie zielone pastwiska z pasącymi się krowami.

i

  • Cel i harmonogram: Polska planuje uruchomić pierwszy blok jądrowy w 2036 r. (pełna operacyjność w 2038 r.), z wnioskiem o zezwolenie na budowę do PAA w 2026 r., co jest ambitnym, ale realnym celem.
  • Postępy i przygotowania: Już uzyskano pozwolenie na pierwszy etap prac przygotowawczych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, a prace projektowe w ramach umowy EDA z Westinghouse-Bechtel idą zgodnie z planem.
  • Kluczowe decyzje: Podpisanie strategicznej umowy EPC z wykonawcami (konsorcjum Westinghouse-Bechtel) zależy od pozytywnej decyzji KE ws. pomocy publicznej (spodziewanej w 2025 r.) i ma zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa.
  • Znaczenie projektu: Budowa elektrowni jądrowej z trzema blokami AP1000 Westinghouse to ogromne przedsięwzięcie, kluczowe dla stabilności i czystości polskiej energetyki na dziesięciolecia.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), jako inwestor i przyszły operator elektrowni, mają jasno określony cel: uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2036 r. Marek Woszczyk w rozmowie z PAP podkreślił, że harmonogram jest ambitny, ale realny. Kluczowym momentem będzie rok 2026, kiedy to spółka planuje złożyć do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o zezwolenie na budowę.

Harmonogram krok po kroku:

  • 2026: Złożenie wniosku o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.
  • 2028: Uzyskanie zezwolenia i wylanie betonu pod pierwszy z trzech reaktorów.
  • 2035: Zakończenie budowy pierwszego bloku jądrowego.
  • 2036: Rozpoczęcie eksploatacji pierwszego bloku.
  • 2038: Pełna operacyjność elektrowni jądrowej ze wszystkimi trzema blokami.

Marek Woszczyk podkreśla: "- Harmonogram jest ambitny, ale - potwierdzam - realizowalny". Zaznacza również, że w tak skomplikowanych projektach standardem jest wielopoziomowy harmonogram, uwzględniający koordynację budowy infrastruktury towarzyszącej, takiej jak drogi, koleje, infrastruktura morska i linie przesyłowe.

Etapy przygotowawcze trwają

Spółka PEJ nie próżnuje. Z końcem sierpnia br. uzyskano pozwolenie na pierwszy etap prac przygotowawczych. "- Dzięki niemu będziemy mogli przygotować na potrzeby docelowych prac budowlanych miejsce, w którym stanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. Przeprowadziliśmy już wcześniej kampanię badań geotechnicznych i przygotowujemy się do kolejnej" - informuje Woszczyk.

Kolejnym ważnym krokiem jest zawarcie umowy EPC (Engineering, Procurement, Construction) z wykonawcami elektrowni. Będzie to możliwe po wynegocjowaniu warunków i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. Rząd i PEJ spodziewają się tej decyzji jeszcze w 2025 r.

Woszczyk dodaje: „gdy będziemy mieć w ręku decyzję Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej oraz uzgodniony kontrakt EPC, będziemy mogli formalnie potwierdzić konsorcjum zamówienia na kluczowe elementy elektrowni, wymagające długiego czasu realizacji – tzw. Long Lead Items”.

Podpisanie umowy EPC to strategiczna decyzja, która musi zabezpieczać interesy Skarbu Państwa. "- Umowę zawrzemy wtedy, kiedy będziemy pewni, że zabezpiecza ona należycie interesy Skarbu Państwa. Do tego czasu będziemy pracować z Westinghouse-Bechtel na podstawie obowiązującej nas umowy EDA (Engineering Development Agreement) - umowy „pomostowej”, która ustala ramy dalszej współpracy z konsorcjum przy budowie elektrowni, a tym samym stanowi swoisty fundament pod kontrakt EPC" - podkreśla prezes PEJ.

Umowa EDA umożliwia prowadzenie prac projektowych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, licencji i pozwoleń. "- Realizacja EDA idzie zgodnie z ustalonym dla niej harmonogramem. Sukcesywnie odbieramy kolejne produkty przewidziane w tym kontrakcie" - zaznacza Marek Woszczyk.

Lokalizacja i technologia

Pierwsza elektrownia jądrowa w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Będzie się składać z trzech bloków AP1000 Westinghouse. Wykonawcą jest konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Budowa elektrowni jądrowej to przedsięwzięcie o ogromnej skali i złożoności. Wymaga skoordynowanego działania wielu podmiotów, zaangażowania ogromnych zasobów finansowych i technologicznych oraz przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Sukces tego projektu będzie miał fundamentalne znaczenie dla przyszłości polskiej energetyki, zapewniając stabilne i czyste źródło energii na dziesięciolecia.

