W obliczu rosnących kosztów życia, drożejących leków i żywności, dodatkowe świadczenie emerytalne stanowi istotne wsparcie dla seniorów. ZUS ogłosił szczegółowy harmonogram wypłat trzynastych emerytur na 2025 rok. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w kwietniu, wraz z podstawową emeryturą.

Wysokość świadczenia

13. emerytura w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto, co odpowiada kwocie minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. Kwota netto będzie się różnić w zależności od sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy i może wynieść od 1484,34 zł do 1709,81 zł. Emeryci otrzymujący świadczenie do 2500 zł brutto zapłacą jedynie 9-procentową składkę zdrowotną. Natomiast osoby z wyższymi świadczeniami będą dodatkowo objęte 12-procentową zaliczką na podatek dochodowy od nadwyżki ponad ten limit.

Terminy wypłat

ZUS realizuje wypłaty w standardowych terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. W kwietniu 2025 roku, ze względu na święta wielkanocne i dni wolne, niektóre wypłaty zostaną przyspieszone:

1 kwietnia (wtorek)

4 kwietnia (piątek) - zamiast soboty 5 kwietnia i niedzieli 6 kwietnia

10 kwietnia (czwartek)

15 kwietnia (wtorek)

18 kwietnia (piątek) - zamiast Niedzieli Wielkanocnej 20 kwietnia

25 kwietnia (piątek)

Zasady wypłat

Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym automatycznie – seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS dostosowuje terminy przelewów do dni wolnych od pracy, przyspieszając je o 1-2 dni, aby świadczeniobiorcy otrzymali pieniądze bez opóźnień.

Dodatkowe wsparcie

Tegoroczna wysokość trzynastej emerytury, choć niższa od ubiegłorocznej ze względu na mniejszą waloryzację, nadal stanowi znaczące wsparcie dla emerytów. W sytuacji rosnących cen produktów pierwszej potrzeby, dodatkowe świadczenie pomoże seniorom w pokryciu bieżących wydatków, szczególnie w okresie świątecznym, który zawsze wiąże się ze zwiększonymi kosztami.

Ważne! Trzynasta emerytura w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto. Kwota netto będzie zależeć od indywidualnej sytuacji podatkowej emeryta. Wypłaty rozpoczną się 1 kwietnia, a terminy przypadające na dni świąteczne (6 i 20 kwietnia) zostaną zrealizowane odpowiednio 4 i 18 kwietnia.

