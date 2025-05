Co się dzieje?

Rząd Tuska uchyla reformę emerytalną PiS! Oto, co zrobili w zamian

Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Okazuje się, że w kwietniu 2025 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6446,8 tys. etatów - podał GUS. Oznacza to spadek o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Ten spadek może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak zmiany w strukturze gospodarki, automatyzacja procesów produkcyjnych, czy też sytuacja na rynkach zagranicznych.

Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

Mimo spadku zatrudnienia, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2025 roku wzrosło. Osiągnęło ono poziom 9045,11 zł, co stanowi nominalny wzrost o 9,3% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku - podał GUS. Wzrost wynagrodzeń może być efektem presji inflacyjnej, rosnącej produktywności pracy, czy też polityki płacowej firm.

Te dane pokazują zjawiska zachodzące w polskiej gospodarce i są niezbędne do wyliczania wielu świadczeń. Między innymi wzrost płac brany jest pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Drugim takim ważnym wskaźnikiem, jaki się wówczas bierze pod uwagę jest inflacja. Przypomnijmy, że inflacja w kwietniu 2025 roku wyniosła 4,3. proc. Choć powoli spada, to wciąż mierzymy się z drożyzną, bo tak zwany bezpieczny próg inflacji czy też cel inflacyjny to 2,5 proc. Kiedy inflacja osiąga taki właśnie poziom jest nieodczuwalna w portfelach obywateli i dobrze wpływa na gospodarkę.