Nowe informacje ws. sukcesji Solorza! Jego dzieci wygrały sprawę w sądzie

Sensacyjny zwrot akcji w sporze o Polsat Plus!

Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak, dzieci Zygmunta Solorza, ogłosiły zwycięstwo w sporze o kontrolę nad rodzinnym imperium. Sąd w Liechtensteinie przyznał im rację, uznając za wiążące postanowienia statutu fundacji z sierpnia 2024 roku.

W swoim oświadczeniu dzieci Zygmunta Solorza podkreślają, że sąd poparł ich stanowisko i uznał za wiążące postanowienia statutu fundacji z sierpnia 2024 roku. Zapewniają one dzieciom polskiego miliardera nieodwołalną sukcesję.

- Sąd podkreślił także, że nigdy nie wprowadziliśmy w błąd i nie oszukaliśmy naszego Ojca – czytamy w oświadczeniu.

Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak w swoim oświadczeniu podkreślają, że ich działania miały na celu obronę rodzinnego dziedzictwa. Jak twierdzą, przez całe dorosłe życie przygotowywali się do tej roli, zgodnie z wolą ojca.

- Wszelkie podjęte przez nas kroki prawne były realizacją tego, do czego Ojciec przygotowywał nas przez całe dorosłe życie: stanęliśmy w obronie dziedzictwa, prawa, prawdy i transparentności – piszą Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak.

Dzieci Solorza obawiają się o wpływ osób trzecich na majątek ojca. "Nie ustaniemy w tej walce"

W dalszej części oświadczenia dzieci Zygmunta Solorza wyrażają obawy o jego bezpieczeństwo i wpływ osób trzecich na jego decyzje. Podnoszą także obawy o "szkodliwy wpływ, jaki wywierają na niego ludzie, próbujący przejąć jego majątek".

Dzieci Zygmunta Solorza deklarują, że nie zamierzają ustąpić w walce o stabilizację firmy i jedność rodziny.

- Nie ustaniemy w tej walce. Nie pozwolimy ani na destabilizację firm, ani rozbicie rodziny – brzmi ostatnie zdanie oświadczenia.

O co chodzi w sukcesji Zygmunta Solorza?

W sierpniu 2024 roku Zygmunt Solorz, jeden z najbogatszych Polaków, formalnie przekazał swoim dzieciom – Tobiaszowi Solorzowi oraz Piotrowi i Aleksandrze Żakom – kontrolę nad fundacjami TiVi i Solkomtel, które zarządzają jego kluczowymi aktywami, w tym Grupą Polsat Plus. Jednak już dzień po podpisaniu dokumentów miliarder próbował wycofać się z tej decyzji, twierdząc, że został wprowadzony w błąd przez swoje dzieci. W rozmowie z magazynem "Forbes" Solorz stwierdził, że dzieci "za wszelką cenę dążyły do przyspieszenia sukcesji", co doprowadziło do utraty zaufania i decyzji o zmianie beneficjentów fundacji na Fundację Polsat, której misją jest pomoc dzieciom.

Dzieci Zygmunta Solorza stanowczo zaprzeczały zarzutom ojca, twierdząc, że podpisanie dokumentów sukcesyjnych było świadome i zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. W oświadczeniu podkreślali, że ich ojciec był w pełni świadomy podejmowanych decyzji, a obecność notariusza i konsultacje z prawnikami potwierdzają legalność działań. Rodzeństwo wyrażało również obawy, że ojciec może być pod wpływem swojej czwartej żony, Justyny Kulki, która miała otrzymać pełnomocnictwa do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Spór przeniósł się do sądów w Liechtensteinie, gdzie zarejestrowane są fundacje kontrolujące majątek Solorza. Sąd wprowadził kuratora do TiVi Foundation, co miało na celu zabezpieczenie majątku i zapobieżenie podejmowaniu nieodwracalnych decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

