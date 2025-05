Nowy standard leczenia

„W Ministerstwie Zdrowia od kilku miesięcy pracujemy nad modelem kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentką z endometriozą” – podkreśliła Izabela Leszczyna, wskazując na priorytetowe podejście resortu do tego problemu. Minister zaznaczyła, że endometrioza przybiera różne formy, co wymaga kompleksowego podejścia do leczenia. „We współpracy z najlepszymi lekarzami opracowaliśmy ścieżkę diagnostyki i leczenia pacjentki” – dodała. Do tej pory kobiety, które decydowały się na operacje w prywatnych ośrodkach, musiały liczyć się z wydatkami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Teraz sytuacja chorych się zmienia. „1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie, które te ścieżki diagnostyki i leczenia określa” – poinformowała szefowa resortu zdrowia, dając nadzieję tysiącom kobiet w Polsce. Opieka nad pacjentkami z endometriozą będzie realizowana na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to poradnie ginekologiczno-położnicze, gdzie rozpocznie się leczenie farmakologiczne. W przypadku endometriozy głębokiej pacjentki będą kierowane na wyższy poziom leczenia chirurgicznego. „Leczenie to będą realizować ośrodki z największym doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu endometriozy” – zapowiedziała Leszczyna.

Obecnie rozporządzenie jest na etapie konsultacji, co świadczy o dbałości o jak najlepsze dopasowanie rozwiązań do potrzeb pacjentek. Refundacja wysokospecjalistycznego leczenia endometriozy to ogromny krok naprzód w polskiej opiece zdrowotnej. Daje ona nadzieję tysiącom kobiet na poprawę jakości życia i skuteczne leczenie tej uciążliwej choroby.

Czym jest endometrioza?

Endometrioza to choroba, w której endometrium (błona śluzowa naturalnie wyściełająca jamę macicy) rozrasta się poza jamę macicy, w jamie otrzewnej, jajnikach, jajowodach. Chorobie towarzyszy ból w podbrzuszu, zwłaszcza podczas menstruacji oraz zaburzenia płodności. Szacuje się, że cierpi na nią nawet co trzecia kobieta na świecie. Komórki błony śluzowej trzonu macicy u kobiety chorującej na endometriozę mogą tworzyć tzw. ogniska endometrialne zlokalizowane w jajnikach, jelitach, układzie moczowym lub w otrzewnej. Reagują one na zmiany hormonalne podobnie jak zdrowo ułożone komórki. Organizm kobiety jest wtedy w ciągłym stanie zapalnym. Może wtedy dochodzić do wewnętrznych krwawień, rozwoju bolesnych guzków oraz tworzenia się blizn, zrostów i zniekształceń.