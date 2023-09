Emerycie! Taka będzie waloryzacja

Waloryzacja emerytur to coroczny proces w Polsce mający na celu dostosowanie świadczeń emerytalnych do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i inflacyjnej. Kluczowym czynnikiem, który wpływa na to, jak duża będzie waloryzacja, jest poziom inflacji. Zasada jest prosta: im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja. To podejście jest efektywne, kiedy wskaźnik waloryzacji przewyższa roczną inflację, co niestety może być problematyczne w obliczu obniżającej się inflacji.

Według najnowszych danych GUS, wzrost wynagrodzeń w Polsce wyniósł 10,4 proc. rok do roku. Porównując ten wskaźnik z ostatnimi danymi dotyczącymi inflacji, można przewidzieć, że waloryzacja emerytur w 2024 roku wyniesie około 12,18 proc. Dla przykładu, jeśli senior otrzymuje obecnie 3000 zł brutto emerytury, to jego świadczenie wzrośnie o 365 zł! Minimalna emerytura powinna również wzrosnąć w przyszłym roku do 1781 zł, co oznacza wzrost o 193 zł.

Warto zaznaczyć, że według ostatnich danych GUS, poziom wzrostu cen osiągnął swoje maksimum w lutym tego roku, kiedy roczna inflacja wyniosła aż 18,4 procent. To szczególnie trudny okres dla emerytów, którzy musieli radzić sobie z drastycznym spadkiem siły nabywczej swoich świadczeń.

