Waloryzacja 2023. Znamy ostateczny wskaźnik

Tegoroczna marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych będzie wynosiła 14,8 proc. Wskaźnik waloryzacji jest zależny od dwóch czynników - tzw. inflacji emeryckiej oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Inflacja emerycka w 2022 roku wyniosła 14,8 proc.

Wzrostu przeciętnego wynagrodzenia nie było - poziom ubiegłorocznej inflacji był tak wysoki, że "pożarł" realny wzrost pensji. Uśrednione dane z gospodarki wskazują na fakt, że ewentualny wzrost wynagrodzeń został pochłonięty przez wzrost cen.

"Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 97,9 (obniżenie o 2,1 proc.)" - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Najniższa emerytura po waloryzacji. Ile będzie wynosiła?

Na mocy znowelizowanych przepisów od 1 marca 2023 roku poszczególne świadczenia będą wynosić:

1588,44 zł — najniższa emerytura i najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

1191,33 zł — najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

1600,70 zł — świadczenie przedemerytalne (z wyjątkami)

Waloryzacja 2023. Gwarantowana kwota podwyżki

Świadczenia od najniższej emerytury obowiązującej do dnia 28 lutego 2023 r. tj. 1 388,44 zł brutto do kwoty ok 1 700 zł brutto obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł. Emerytury powyżej kwoty 1 700 zł zostaną zwaloryzowane o procentowy wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji w wysokości 14,8 proc. będzie obowiązywał do 28 lutego 2024 roku.

Sonda Czy waloryzacja emerytur o 14,8 proc. pomoże seniorom przetrać drożyznę? Sama waloryzacja nie pomoże, ale wraz z 13. i 14. emeryturą, seniorzy nie mają źle. Taka podwyżka nikomu nie pomoże, chyba, że ktoś ma 5000 zł z ZUS. Nie mam zdania. Tak, to podwyżka adekwatna do wzrostu cen.