Emerytka straciła majątek życia! Usłyszała jedno pytanie przez telefon

Fala oszustw przez telefon

Ofiarami oszust telefonicznych najczęściej są seniorzy. Przykładów jest wiele: emerytka z Podkarpacia w wyniku takiego oszustwa straciła aż 110 tysięcy złotych czy kobieta, która straciła ponad 150 tys. zł w wyniku oszustwa metodą "na pracownika banku". Seniorka odebrała telefon od rzekomego przedstawiciela banku, który poinformował ją o włamaniu na konto. Oszust przekonał ją, że ktoś ukradł jej środki i zablokował lokatę. Przekonał kobietę, że jedynym rozwiązaniem jest blokada środków, co umożliwiło mu wyłudzenie wrażliwych danych. Warto pamiętać, że prawdziwy pracownik banku dzwoni do klientów tylko w wyjątkowych przypadkach.

Jak uniknąć oszustwa przez telefon?

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu najlepiej natychmiast rozłączyć się i skontaktować z infolinią banku, wybierając oficjalny numer podany na stronie internetowej banku. W ten sposób możemy zweryfikować, czy poprzednia rozmowa była autentyczna. Pamiętajmy, że pracownik banku nigdy nie poprosi nas o podanie hasła czy loginu do konta, nie zleci wypłaty gotówki z bankomatu ani przekazania pieniędzy na inne konto czy konkretnej osobie, nie będzie też żądał autoryzacji logowania do banku.

Nie ufaj nieznajomym

Jedną z najczęstszych metod oszustów jest podszywanie się pod kogoś innego, np. znajomego, pracownika banku, urzędnika, czy organizację charytatywną. Celem takiego działania jest wyłudzenie od Ciebie danych osobowych, haseł, kodów, czy pieniędzy. Dlatego zawsze sprawdzaj, z kim rozmawiasz, i nie podawaj żadnych poufnych informacji przez Internet, telefon, czy SMS. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio z osobą lub instytucją, która rzekomo do Ciebie pisze lub dzwoni.

Nie klikaj w podejrzane linki

Inną metodą oszustów jest wysyłanie wiadomości e-mail, SMS, czy komunikatów, które zawierają linki do fałszywych stron internetowych. Na takich stronach możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych, haseł, czy kodów, lub też pobrać złośliwe oprogramowanie, które zainfekuje twój komputer lub telefon. Dlatego nie klikaj w żadne linki, które nie pochodzą od zaufanych źródeł, i nie pobieraj żadnych plików, których nie oczekujesz. Zawsze sprawdzaj adres strony internetowej, na którą się logujesz, i upewnij się, że jest ona bezpieczna (np. ma zieloną kłódkę i protokół https).

Zgłoś na policję

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, nie wahaj się zgłosić tego na policję. Im szybciej to zrobisz, tym większa szansa, że uda się zatrzymać sprawców i odzyskać straty. Jak najszybciej udaj się do najbliższej jednostki policji lub zadzwoń pod numerem alarmowy 112. Jeśli dostałeś z nieznanego źródła sms/maila o zaległościach finansowych z linkiem do opłaty i podejrzewasz próbę oszustwa, zgłoś ten incydent na specjalnie utworzonej to tego celu stronie https://incydent.cert.pl/