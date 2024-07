Radykalny ruch znanej sieci sklepów. Inni pójdą w ich ślad?

Likwidacja gazetek promocyjnych w Aldi. Racje ekologiczne oraz ekonomiczne

- Z roku na rok generujemy coraz większe ilości śmieci, zanieczyszczając naszą planetę. W trosce o ochronę środowiska naturalnego powstaje wiele trendów upowszechniających wprowadzanie do codziennego życia nawyków mających na celu ograniczenie ilości odpadów i dbałość o zasoby naturalne. Jednym z nich jest idea zero waste, mająca na celu zaprzestanie marnowania produktów i tworzenia śmieci (...) Sami rozpoczęliśmy już drogę do niemarnowania - opisuje strategię "zero waste" strona Aldi.

Wygląda na to, że zarządcy sieci Aldi postanowili być w tym temacie bardziej radykalni od innych supermarketów, chcą wycofać papierowe gazetki promocyjne. Taką informację podaje serwis dlahandlu.pl.

Papierowe gazetki promocyjne wcześniej wycofał Lidl, a ilość promocji rośnie

W pierwszym półroczu 2024 r. promocji w sklepach było o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu UCE Research.

"Choć inflacja spadała, to ceny nadal były wysokie, co zmusiło sieci handlowe do częstszych promocji, aby przyciągnąć klientów poszukujących okazji. Ponadto wojna cenowa między sieciami handlowymi wpłynęła na podniesienie liczby promocji jako strategia utrzymania i zwiększenia udziału w rynku. Szacuję, że mogła ona przyczynić się do wzrostu liczby rabatów nawet o 4-5 proc." – powiedział, cytowany w raporcie, Krzysztof Łuczak.

"Zwiększenie aktywności promocyjnej w drugim kwartale tego roku można częściowo przypisać likwidacji zerowego VAT-u. W obliczu podwyżki podatku, sieci handlowe musiały intensyfikować promocje, aby utrzymać korzystne ceny dla konsumentów, a dzięki temu – dobry wizerunek i lojalność klientów" - powiedziała, cytowana w raporcie Julita Pryzmont.