Rywalizacja Lidla i Biedronki. Kto wygrywa w segmencie asortymentu w lodówkach?

- Najbardziej zacięta walka między Lidlem oraz Biedronką toczyła się w kategorii jogurtów oraz produktów wegańskich. Porównanie jogurtów Pilos oraz Fruvita wykazało 22 proc. przewagi na korzyść marki własnej Lidla. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę także produkty proteinowe, które w Biedronce znajdują się pod marką Go Active, to różnica zmaleje do zaledwie 10 proc. To szczególnie istotne, ponieważ analiza list zakupów pokazała, że wśród najczęściej wybieranych jogurtów znajdują się wysokobiałkowe skyry czy jogurty bez cukru (“pure”) - wskazuje cytowana przez serwis wirtualnemedia.pl Małgorzata Olczak, head of sales w Listonic. Ta sama publikacja wskazuje, że zwycięstwa dzielą się po równo wśród kategorii nabiałowych – mleko, masło, jogurty, ser żółty.

Rywalizacja Lidla i Biedronki – Lidl lepszy w mleku i jogurtach, Biedronka wygrywa w kategorii masła i sera żółtego

W kategorii mleko zwycięzcą jest Pilos (Lidl). Wśród masła wygrywa Mleczna Dolina (Biedronka). W kategorii jogurtów zwycięża Pilos z Lidla. W ramach rywalizacji o ser żółty wygrywa Światowid z Biedronki. Można podsumować, że tam gdzie rywalizacja jest największa tzn. w lodówkach, padł remis dwa do dwóch.

Należy jednocześnie podkreślić, że „marki własne” Lidl lub Biedronka to nie są marki własne w pełnym znaczeniu. Realnie, najbardziej typowy model powstawania określonych wyrobów jest taki, że oba dyskonty zlecają produkcję polskim firmom jednak pod określonym logiem.

Zarówno Lidl, jak i Biedronka, zatrudniają w Polsce kilkadziesiąt tys. osób.

