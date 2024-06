Ile zarabia zarząd Biedronki? Szokujące kwoty

Ogródki działkowe do likwidacji? Działkowcy apelują o obronę ROD

Gigantyczne zarobki kierownictwa Biedronki

Kierujący Jeronimo Martins Pedro Soares dos Santos zarabia ponad 232 razy więcej wobec średniego wynagrodzenia pracownika tej grupy, która w Polsce zarządza sieciami sklepów Biedronka oraz Hebe. Soares dos Santos w 2023 r. otrzymał łącznie wynagrodzenie ok. 4,9 mln euro. Jak podaje serwis dlahandlu.pl - zarząd spółki Jeronimo Martins Polska - właściciel sieci Biedronka, w 2023 roku pobrał wynagrodzenie w wysokości 38 797 718 zł. To kwota dużo wyższa niż rok wcześniej, aż o 9 184 914 zł. Jak podzielimy roczną kwotę 38 797 718 zł na 12 miesięcy wychodzi 3 233 143 zł miesięcznie, czyli ok.461 tys. miesięcznie, przy założeniu, że każdy z członków zarządu otrzymuje takie same zarobki.

Wielki zysk Biedronki

W roku finansowym 2023 spółka Jeronimo Martins Polska odnotowała przychody operacyjne na poziomie 98.089.144.559 zł, w tym pozostałe przychody operacyjne w wysokości 66.217.005 zł. Uwzględniając koszty finansowe, przychody finansowe oraz podatek dochodowy spółka wypracowała zysk netto w kwocie 4.127.757.735 zł.

Wynagrodzenia pracowników Biedronki

Od stycznia 2024 r. w Biedronce wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy Kasjera i Sprzedawcy Lady Tradycyjnej wynosi od 4700 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy. Na stanowisku Pracownika Sklepu lub Kasjera – wynagrodzenie zaczyna się od 4650 zł brutto miesięcznie na początek, ze względu na okrojony zakres obowiązków. Wynagrodzenie na stanowisku Starszego Sprzedawcy Kasjera zaczyna się od 4700 zł brutto miesięcznie. Za każdą przepracowaną godzinę kierowniczą przysługuje dodatek godzinowy. Wynagrodzenie Zastępcy Kierownika Sklepu zaczyna się od 5300 zł brutto miesięcznie, a Kierownika Sklepu od 6700 zł brutto miesięcznie na początek.

