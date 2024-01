Gigantyczne podwyżki w Lidlu. Zapłacą 70 zł za godzinę

Management Lidla składa podziękowania za zaangażowanie i nagradza podwyżkami

Management Lidla zdecydował się na publiczne podziękowania całej załodze wraz z zapowiedzią podwyżek:

- klienci wybierają Lidl zamiast innych sieci z powodu zaangażowania naszego zespołu. Chcemy im wynagrodzić zaangażowanie – zadeklarował cytowany przez personneltoday.com Lidl CEO Ryan McDonnell.

Jaka skala wysokość podwyżek w Lidlu?

Od marca stawka w Lidlu zlokalizowanym w Londynie wzrośnie do kwoty 13,85 funta. To znacznie więcej niż wynagrodzenie w Polsce. Nad Wisłą zarobek w Lidlu na wstępie to 4 550 zł brutto. Po roku pensja wzrasta co najmniej do 4 800 zł brutto.

W brytyjskim Lidlu zarobki są z innej półki, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Serwis uk.indeed.com podaje aktualne stawki na różnych stanowiskach.

Na stanowisku customer assistant stawką jest 11.05 funta za godzinę. Na stanowisku area manager wynagrodzenie wzrasta do 68 tys. funtów (ok. 350 tys. zł) rocznie. Pozostaje mieć nadzieje, że podobne możliwości zarobkowania pojawią się kiedyś również w Polsce.

