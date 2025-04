Rząd dopłaci do mieszkania funkcjonariuszom: Do 1800 zł na wynajem i zwrot kosztów dojazdu

Spada waloryzacja emerytur! To efekt spadku inflacji

W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniosła 5,5 proc.; co było znacznym spadkiem względem dwucyfrowych waloryzacji z 2023 roku (14,8 proc.) i 2024 roku (12,12 proc.). Mniejszy wzrost emerytur był spowodowany głównie obniżeniem inflacji, która wciąż pozostaje podwyższona (4,9 proc. w marcu), ale nie jest już dwucyfrowa jak w latach 2022-2023.

Wygląda na to, że w 2026 roku również spadnie poziom waloryzacji! Jak wynika z ostatniego odczytu GUS, inflacja w marcu wyniosła 4,9 proc., a wzrost wynagrodzeń 7,7 proc., a to właśnie te wskaźniki wpływają na poziom wzrostu emerytur. Przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja wyniosłaby 5,43 procent, czyli o 0,07 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Doszłoby więc do obniżki wskaźnika, ale mało odczuwalnej dla emerytów. Jeśli jednak inflacja będzie spadać (a na to wskazują niektóre prognozy), to waloryzacja będzie jeszcze niższa!

Oczywiście należy pamiętać, że spadek inflacji, to dobra wiadomość dla emerytów, mimo wolniejszego wzrostu emerytury, to ceny w sklepach również rosną wolniej. Waloryzacja nie jest de facto podwyżką emerytur, a wyrównaniem dla seniorów w obliczu inflacji i wzrostu płac.

Ile wyniesie wzrost emerytur w 2026 roku?

Przy waloryzacji 5,47 proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o nieco ponad 100 zł do kwoty 1981,01 zł. Z kolei emerytura w okolicy średniej, czyli 3700 zł brutto wzrosłoby o 201 zł do kwoty 3901 zł.

Ostateczne dane o całorocznej waloryzacji zostaną ogłoszone w lutym 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od marca 2026 roku.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.