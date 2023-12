Emerytura 3000 zł. Ile trzeba zarabiać, żeby tyle dostać z ZUS?

Kluczowym elementem przy ustalaniu emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kapitał początkowy, składki zgromadzone na koncie ZUS oraz środki z subkonta OFE. Ta suma jest następnie dzielona przez określoną liczbę miesięcy, wynikającą z tablic średniej długości trwania życia corocznie aktualizowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W wyniku marcowej waloryzacji rent i emerytur, najniższa emerytura wyniosła 1588,44 złote brutto. Przysługuje ona osobom, które osiągnęły ustalony wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet) oraz posiadają odpowiedni staż pracy (20 lat dla kobiet, 25 dla mężczyzn). Aby uzyskać emeryturę w wysokości 3000 złotych, istotne jest osiągnięcie odpowiednich dochodów w trakcie kariery zawodowej. Według portalu seniore.pl, powinny one wynosić około 6300 złotych brutto miesięcznie przez cały okres pracy.

Długość okresu składkowego

Warto podkreślić, że wysokość emerytury zależy nie tylko od zarobków, ale także od długości okresu składkowego oraz wieku osoby przechodzącej na emeryturę. Im dłużej pracujemy i odprowadzamy składki do ZUS, tym większe szanse na otrzymanie wyższej emerytury. Istnieje kilka sposobów, aby zwiększyć przyszłe świadczenie. Jednym z najprostszych jest podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej podczas pobierania emerytury, co skutkuje odprowadzaniem dodatkowych składek do ZUS. Roczne przeliczenie wysokości świadczenia to kolejna możliwość.

Dodatkowo, starania o dodatkowe świadczenia, takie jak świadczenie uzupełniające czy dodatek pielęgnacyjny, mogą przyczynić się do podwyższenia emerytury. Eksperci zalecają także rozważenie opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę, ponieważ każdy rok odłożenia może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10-15 proc.

