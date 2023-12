Spis treści

Kto może dostać matczyną emeryturę?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zwane potocznie emeryturą dla matek możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jesteś:

matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,

ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie

Aby otrzymać świadczenie, musisz mieszkać w Polsce i mieć tu ośrodek interesów życiowych (w dużym uproszczeniu oznacza to okres opłacania podatków w naszym kraju) przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

polskie obywatelstwo lub

obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub

zalegalizowany pobyt w Polsce, jeśli jesteś cudzoziemcem,

Pieniądze nie są przyznane wszystkim rodzicom, a jedynie tym, które na skutek wieloletniej opieki nad dziećmi:

nie nabyły prawa do emerytury,

otrzymują od organu emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury.

Trzeba złożyć wniosek

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz zgłosić o nie wniosek. Druk znajdziesz w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu — w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wysokość emerytury dla matek

Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości najniższej emerytury. Świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji i od 1 marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Po waloryzacji w marcu 2024 najniższa emerytura, zakładając waloryzację 12,3 proc. wyniesie 1 783,82 zł, a na rękę 1 623,28 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez ciebie emerytury albo renty. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania mieszkasz w Polsce.

Kto nie dostanie emerytury dla matek?

Nie otrzymasz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jeśli:

masz prawo do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,

jesteś tymczasowo aresztowany/aresztowana albo odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,

długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci.

