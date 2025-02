Tyle wzrośnie emerytura Donalda Tuska w marcu

Tegoroczna waloryzacja emerytur wyniesie 5,5 proc., co wynika ze wskaźników ekonomicznych podanych przez GUS za 2024 rok (wzrost płac 12,4 proc. i inflacja 4 proc.). To oznacza m.in. wzrost minimalnej emerytury z 1780,96 zł do 1878,83 zł. Z racji, że waloryzacja jest procentowa, im wyższa emerytura, tym większa podwyżka.

W związku z tym na niemały wzrost emerytury może liczyć premier Donald Tusk, który ma obecnie 67 lat, więc od dwóch lat jest w wieku emerytalnym. Polityk przeszedł na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn) i pobiera aż trzy świadczenia! Są to: emerytura belgijska, emerytura z Komisji Europejskiej i emerytura z ZUS. Rzecz jasna waloryzacja dotyczy świadczenia zusowskiego.

Ile wzrośnie świadczenie premiera? Z najbardziej aktualnego oświadczenia majątkowego premiera wynika, że w 2023 roku otrzymał z ZUS 118 887 zł emerytury, w tym trzynastkę, która wynosiła wtedy 1588,44 zł. To oznacza, że w 2023 roku miesięczne świadczenie z ZUS premiera wynosiło w przybliżeniu 9774,88 zł.

Z racji, że w 2024 roku waloryzacja wynosiła 12,12 proc., to możemy przyjąć, że miesięczna emerytura Donalda Tuska wzrosła do 10 959,60 zł. Tym samym tegoroczna waloryzacja wysokości 5,5 proc. da premierowi podwyżkę wysokości 602,78 zł, zwiększając jego miesięczne świadczenie w przybliżeniu do 11 562,38 zł! Dla porównania, senior, który dostaje 5000 zł brutto emerytury, w tym roku dostanie ok. 275 zł podwyżki.

Zagraniczne emerytury Donalda Tuska

Emerytura z ZUS mimo, że dosyć wysoka, stanowi mniejszą część miesięcznych świadczeń premiera. Donald Tusk w 2023 roku otrzymał 1515 zł emerytury belgijskiej, ale roczna emerytura z Komisji Europejskiej wyniosła aż 65 tysięcy euro (ok. 290 tys. zł na podstawie kursu z końcówki 2023 roku). Jak podaje "Fakt", po zsumowaniu wszystkich świadczeń emerytura premiera wynosiła ok. 27,9 tys. zł miesięcznie w 2023 roku.

Warto podkreślić, że premier otrzymuje również pensję posła wysokości 12 826 zł brutto (ok. 9 tys. zł netto), a także diety poselskie nieco ponad 4 tys. zł brutto. W 2023 roku premier zarobił także 510 tys. zł z tytułu praw autorskich, oraz przewodnictwa w Europejskiej Partii Ludowej.

