Autor:

Spis treści

Ochrona przed egzekucją

Od 1 marca 2025 roku najniższa emerytura i renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1878,91 zł miesięcznie. Osoby z częściową niezdolnością do pracy otrzymają minimum 1409,18 zł. Wzrosły również dodatki – pielęgnacyjny do kwoty 348,22 zł, a dla sierot zupełnych do 654,48 zł miesięcznie.

W związku z tymi zmianami ZUS wprowadza nowe, wyższe kwoty wolne od potrąceń komorniczych. W przypadku egzekucji alimentów chroniona jest kwota 806,67 zł (wzrost z 764,62 zł). Przy innych zobowiązaniach kwota wolna wyniesie 1331,03 zł (poprzednio 1261,64 zł). To oznacza, że komornik nie może zająć świadczenia poniżej tych wartości.

WAŻNE! Pamiętaj, że komornik i ZUS muszą z urzędu stosować kwoty wolne od potrąceń - nie musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie. Jeśli jednak zauważysz, że potrącenia przekraczają dozwolone limity, niezwłocznie skontaktuj się z właściwą jednostką ZUS.

Szczególne zasady potrąceń

Przy zwrocie nienależnie pobranych świadczeń (np. zasiłków rodzinnych, świadczeń postojowych czy świadczenia wspierającego) chroniona jest kwota 1064,84 zł. Natomiast w przypadku odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczych kwota wolna wynosi 322,66 zł.

Co warto wiedzieć o potrąceniach?

ZUS stosuje ścisłą kolejność potrąceń. Najpierw odlicza składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek. Następnie, zgodnie z ustawową hierarchią, pobiera należności takie jak nienależnie wypłacone świadczenia, alimenty czy inne zobowiązania egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych.

Ważne zabezpieczenia

Jeśli po odjęciu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek wysokość świadczenia jest niższa niż kwota wolna od potrąceń, ZUS wstrzymuje wszelkie potrącenia. To kluczowe zabezpieczenie dla osób z najniższymi świadczeniami. Warto pamiętać, że kwoty wolne oblicza się dla emerytury lub renty wraz ze wszystkimi wzrostami i większością dodatków, ale bez świadczeń rodzinnych i niektórych dodatków specjalnych.

Renty rodzinne – specjalne zasady

Przy rentach rodzinnych dla więcej niż jednej osoby kwotę wolną dzieli się proporcjonalnie między uprawnionych. Wynik dzielenia zaokrągla się w górę do pełnych groszy, zapewniając sprawiedliwy podział ochrony między wszystkich beneficjentów.

Te zmiany to ważne zabezpieczenie dla emerytów i rencistów, szczególnie w obecnej sytuacji ekonomicznej. Warto znać swoje prawa i wiedzieć, że część świadczenia zawsze pozostanie nietknięta, nawet w przypadku egzekucji komorniczej czy innych potrąceń.