Nowe dane GUS wskazują na znacznie wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku, niż początkowo prognozowano.

Dzięki dynamicznemu wzrostowi płac, wskaźnik waloryzacji może osiągnąć około 4,36 proc., co przełoży się na znaczące kwoty.

Sprawdź, ile dokładnie zyska Twoja emerytura – dla niektórych seniorów to ponad 200 zł miesięcznie!

Najnowsze dane GUS pozwalają zaktualizować szacunki dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2026 r. wyniosło 9509,02 zł i było o 6,8 proc. wyższe niż przed rokiem. W połączeniu z lipcową inflacją na poziomie 3 proc., daje to obecnie szacunkowy wskaźnik waloryzacji na poziomie około 4,36 proc.

Dla emerytów najważniejsze są jednak nie same procenty, lecz pieniądze, które po marcowej podwyżce mogą znaleźć się na ich kontach. Z przygotowanych wyliczeń wynika, że przy takim wskaźniku świadczenia wzrosłyby od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Tyle może wzrosnąć emerytura. Nowe wyliczenia

Przy wskaźniku 4,36 proc. emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby do około 2087 zł, co oznacza 87 zł podwyżki miesięcznie. Senior otrzymujący 2500 zł mógłby liczyć na około 2609 zł, czyli 109 zł więcej.

Przy świadczeniu wynoszącym 3000 zł brutto podwyżka sięgnęłaby około 131 zł, podnosząc jego wysokość do 3131 zł. Z kolei 4000 zł wzrosłoby do około 4174 zł, czyli o 174 zł.

Przy wyższych świadczeniach nominalne podwyżki przekraczają już 200 zł. Emerytura wynosząca 5000 zł wzrosłaby do około 5218 zł, a więc o 218 zł. Przy 6000 zł brutto zysk wyniósłby około 262 zł miesięcznie, co podniosłoby świadczenie do około 6262 zł.

A ile wyniesie podwyżka przy emeryturze 2100, 2800, 3200 czy 3700 zł? Pełne wyliczenia dla świadczeń od 1978 zł do 6000 zł brutto znajdziesz w naszej galerii.

Wzrosną również dodatki

Marcowa waloryzacja obejmuje również szereg dodatków do emerytur i rent. Przy obecnych wyliczeniach popularny dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 366,68 zł do około 382,67 zł, czyli o 15,99 zł. Taka sama podwyżka dotyczyłaby dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie.

Dodatek dla sieroty zupełnej zwiększyłby się z 689,17 zł do około 719,22 zł, czyli o 30,05 zł. Największa kwotowo zmiana wśród przedstawionych wyliczeń dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego – z 1403,90 zł wzrósłby on do około 1465,11 zł, a więc o 61,21 zł. Dodatek kompensacyjny zwiększyłby się natomiast z 55 zł do około 57,40 zł.

Kiedy seniorzy poznają ostateczną waloryzację?

Choć najnowsze dane GUS są istotną wskazówką, 4,36 proc. nie jest jeszcze gwarantowaną podwyżką emerytur. Do wyliczenia ustawowego wskaźnika potrzebne są dane obejmujące cały wymagany okres, dlatego prognoza może się jeszcze zmienić.

Ostateczny wskaźnik zostanie ustalony na początku 2027 roku, a nowe kwoty emerytur, rent i waloryzowanych dodatków zaczną obowiązywać od 1 marca 2027 roku. Wtedy okaże się, jak duża podwyżka rzeczywiście trafi do portfeli seniorów.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]