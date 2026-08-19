Niemcy chcą zmienić zasady emerytur

W Niemczech trwa gorąca debata o przyszłości systemu emerytalnego. Komisja ds. zabezpieczenia emerytalnego rekomenduje, aby po 2031 roku uzależnić ustawowy wiek emerytalny od średniej długości życia.

To oznaczałoby koniec sztywnej granicy wieku. Im dłużej żyją Niemcy, tym dłużej musieliby pracować.

Na razie nie ma jeszcze gotowej ustawy podnoszącej wiek emerytalny. Rząd zapowiedział jednak, że zalecenia komisji zostaną uwzględnione w przygotowywanym pakiecie ustaw.

Rocznik 2021 pierwszy do 70-tki

Według analiz przedstawionych w związku z proponowanym mechanizmem wiek emerytalny mógłby po raz pierwszy osiągnąć 70 lat w 2091 roku.

Pierwszym rocznikiem objętym takim rozwiązaniem byłby więc – zgodnie z tym scenariuszem – rocznik 2021.

To oczywiście bardzo odległa perspektywa. Znacznie szybciej zmiany mogłyby dotknąć obecnych czterdziesto- i trzydziestolatków.

Roczniki 80. i 90. mogą pracować do 68-69 lat

Zgodnie z rozważanym wariantem osoby urodzone w 1965 roku byłyby pierwszym rocznikiem objętym podwyższonym wiekiem emerytalnym. Musiałyby pracować dłużej niż wcześniejsze roczniki.

Osoby urodzone w 1964 roku zachowałyby natomiast możliwość przejścia na emeryturę po ukończeniu 67 lat.

Jeszcze dalej idące zmiany mogą czekać młodszych. Roczniki z lat 80. i 90. mogłyby przechodzić na emeryturę dopiero w wieku 68-69 lat.

Każdy dodatkowy rok życia oznacza więcej pracy

Mechanizm proponowany przez niemiecką komisję jest prosty: jeśli średnia długość życia się wydłuża, część tego dodatkowego czasu ma przypaść na pracę.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, jeśli Niemcy będą żyli średnio o kolejny rok dłużej, około 8 z tych 12 dodatkowych miesięcy miałoby zostać przeznaczonych na aktywność zawodową, a pozostałe cztery miesiące na emeryturę.

Tak więc dłuższe życie oznaczałoby również dłuższe pozostawanie na rynku pracy.

Wszystko przez demografię

Powód omawianych zmian jest dobrze znany. Niemcy się starzeją. Rośnie liczba osób pobierających emerytury, podczas gdy relatywnie maleje liczba pracowników odprowadzających składki.

System musi więc znaleźć sposób na sfinansowanie świadczeń dla coraz większej grupy seniorów.

Dłuższa aktywność zawodowa oznaczałaby więcej lat opłacania składek, a jednocześnie mniej czasu pobierania emerytury.

Komisja szacuje, że podniesienie rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę o pół roku mogłoby zmniejszyć wysokość składek o około 0,35-0,5 pkt proc.

Na razie to tylko propozycje

Wspomniane 70 lat nie jest obecnie obowiązującym wiekiem emerytalnym w Niemczech. To element długoterminowego scenariusza przedstawionego przez komisję.

Niemiecki rząd nie przedstawił jeszcze konkretnego projektu podnoszącego wiek emerytalny. Zapowiedziano jednak przygotowanie pakietu ustaw, a prace legislacyjne mają zakończyć się do końca 2026 roku.

Jeśli proponowany kierunek zostanie przyjęty, młodsze pokolenia będą musiały przygotować się na zupełnie nową emerytalną rzeczywistość.

Dziś 67 lat. Jutro 68 albo 69. A dla najmłodszych – nawet 70 lat.

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