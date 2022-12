Dodatek wdowi. Komu ma przysługiwać?

W ostatnich miesiącach w Polsce pojawiły się w przestrzeni publicznej dwie koncepcje dotyczące emerytur dla kobiet. Jedna to dodatek wdowi, a druga to renta wdowia. Pomysł Koalicji Obywatelskiej zakłada stworzenie dodatku wdowiego w wysokości 25 proc. wysokości świadczenia zmarłego małżonka. Miałby to być pewnego rodzaju dodatek do świadczenia wdowy (emerytury czy renty).

Przykład podawany przez Instytut Emerytalny: Małżeństwo pani Anna i pan Bartosz. Pani Anna otrzymuje 2000 zł emerytury, a pan Bartosz otrzymuje 3000 zł emerytury. Po śmierci pana Bartosza pani Anna otrzyma swoje świadczenie oraz dodatek w wysokości 25 proc. z 3000 zł tj. 750 zł. 2000 zł + 750 zł = 2750 zł. Dodatek wdowi przysługiwałby od chwili złożenia wniosku i spełnienia kryteriów na czas wdowieństwa. W przypadku ponownego zawarcia związku małżeńskiego dodatek nie będzie wypłacany. Dodatek wdowi ma podlegać rocznej waloryzacji wg wskaźnika właściwego dla świadczenia emerytalnego.

Dla kogo renta wdowia?

Natomiast propozycja Lewicy mówi o rencie wdowiej. Może ona być wyliczana na kilka sposobów. Renta wdowia składałaby się ze świadczenia wdowy plus 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku albo z renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku plus 50 proc. swojego dotychczasowego świadczenia.

Przykład podawany przez Instytut Emerytalny:

Małżeństwo pani Cecylia i pan Dariusz. Pani Cecylia otrzymuje 2000 zł emerytury, a pan Dariusz otrzymuje 3000 zł emerytury. Po śmierci pana Dariusza pani Cecylia otrzyma swoje świadczenie oraz połowę z 85 proc. z 3000 zł tj. 1275 zł. 2000 zł + 1275 zł = 3275 zł

albo

Małżeństwo pani Ewa i pan Franciszek. Pani Ewa otrzymuje 2000 zł emerytury, a pan Franciszek otrzymuje 3000 zł emerytury. Po śmierci pana Franciszka pani Ewa otrzyma 50 proc. swojego świadczenia oraz 85 proc. z 3000 zł tj. 2550 zł. 1000 zł + 2550 zł = 3550 zł. Renta wdowia przysługiwałaby na wniosek wdowy lub wdowca po złożeniu wniosku do instytucji wypłacającej świadczenie osobie zmarłej.

