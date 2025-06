Emerytury wyższe nawet o 500 zł w lipcu! Świetna wiadomość dla seniorów

Lipiec to idealny moment na emeryturę! Dzięki czerwcowej waloryzacji składek, świadczenie seniora może być wyższe nawet o 500 zł miesięcznie - wylicza "Fakt". A to nie wszystko – zaraz po przejściu na emeryturę, już we wrześniu otrzymasz dodatkowo czternastkę. Jeśli nie lipiec, to jaki inny miesiąc wybrać?

i Autor: SHUTTERSTOCK ZUS