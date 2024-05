Jak kształtowały się waloryzacje emerytur w ostatnich latach?

Waloryzacja za rok 2015: 105,37%

Waloryzacja za rok 2016: 106,37%

Waloryzacja za rok 2017: 108,68%

Waloryzacja za rok 2018: 109,20%

Waloryzacja za rok 2019: 108,94%

Waloryzacja za rok 2020: 105,41%

Waloryzacja za rok 2021: 109,33%

Waloryzacja za rok 2022: 114,40%

Waloryzacja za rok 2023: 114,87%

Waloryzacja roczna – lepiej przejść na emeryturę w lipcu niż w czerwcu

Przejście na emeryturę w lipcu może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, w porównaniu do przypadku przejścia na emeryturę miesiąc wcześniej. Powodem jest waloryzacja roczna. Jeśli ktoś może przejść na emeryturę w czerwcu, to powinien poczekać z tym do lipca, aby zwiększyć wysokość przelewów z ZUS.

Czternasta emerytura ma być wypłacona we wrześniu

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Według projektu czternaste emerytury będą wypłacone w 2024 r. we wrześniu.

W ustawie z 26 maja 2023 r. zapisano, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W przypadku osób ze świadczeniem podstawowym powyżej 2900 zł brutto działa zasada "złotówka za złotówkę".

Waloryzacja emerytur – podstawa prawna

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Poz. 382 z dnia 22 maja 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 r. wynosi 114,87 %.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.