Euro po 4,27 zł. Co dzieje się ze złotym? [Kursy walut 29.07.2024]

Kursy walut. Po ile euro, dolar i frank?

Polska waluta w poniedziałek rano straciła na wartości w stosunku do euro 0,02 proc. Za euro płacono 4,27 zł. Kurs złotego spadł też o 0,01 proc. w stosunku do dolara wycenianego na 3,93 zł. Złoty osłabił się też wobec franka o 0,11 proc., do 4,45 zł.

Dolar amerykański w piątek przed godz. 17 tracił względem złotego 0,43 proc. i był wyceniany na nieco ponad 3,93 zł, a euro - po spadku o 0,33 proc. - kosztowało niespełna 4,27 zł. Wartość franka szwajcarskiego spadła z kolei względem złotego o 0,52 proc.; za franka płacono prawie 4,46 zł.

Wartość poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB Polski, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy).

Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.