Europejski Kongres Samorządów. Start już 3 marca

Europejski Kongres Samorządów

X Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach startuje już 3 marca 2025 roku. Przez dwa dni Mikołajki zamienią się w centrum biznesu i polityki regionalnej. W programie kongresu znajdują się panele poświęcone transformacji cyfrowej, w tym wykorzystaniu nowych technologii w zarządzaniu jednostkami samorządowymi oraz cyfryzacji usług publicznych. Kolejnym ważnym tematem będzie zrównoważony rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz energią odnawialną.

Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, budowania międzynarodowych partnerstw i wspólnego poszukiwania rozwiązań dla globalnych wyzwań. Samorządowcy, przedstawiciele administracji, naukowcy, eksperci oraz przedsiębiorcy spotkają się w jednym miejscu, by podjąć dyskusje na temat aktualnych wyzwań i szans, które mogą zmienić lokalne społeczności.

2500 gości kongresu w Mikołajkach

Wśród 2500 zaproszonych gości i uczestników kongresu znajdują się Nancy Sikes-Kline, burmistrz miasta St. Augustine w USA, Roland Kósa, wiceburmistrz miasta Győr na Węgrzech, Albert Hani, Sekretarz Generalny Regionalnego Biura Współpracy Młodzieży w Albanii, Biljana Cvetanovska Gugoska, ekspertka w dziedzinie zarządzania demokratycznego i zrównoważonego rozwoju z Turcji.

Wśród gości tegorocznej edycji znajdą się przedstawiciele polskiego rządu, w tym m.in. Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Cyfryzacji, Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Henryk Kiepura, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, oraz Konrad Wojnarowski z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W gronie uczestników nie zabraknie również reprezentantów świata nauki. Ważną grupę uczestników stanowią marszałkowie województw.

