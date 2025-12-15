Fałszywe sklepy atakują przed świętami! Klikniesz i możesz stracić pieniądze!

Fałszywe sklepy internetowe i oszustwa w internecie nasilają się przed Bożym Narodzeniem. Podczas świątecznych zakupów online cyberprzestępcy liczą na pośpiech. W 2024 r. CERT Polska odnotował prawie 1,6 tys. zgłoszeń. oszuści używają sztucznej inteligencji i są coraz sprytniejsi

  • Przed świętami rośnie liczba fałszywych sklepów internetowych, wykorzystujących atrakcyjne oferty, by wyłudzić pieniądze lub dane.
  •  Fałszywe sklepy często pojawiają się w reklamach na Facebooku czy Google, dając złudne poczucie bezpieczeństwa.
  • Weryfikuj sklep i płatności przed zakupem: Sprawdzaj dane firmy, formy płatności (brak pobrania to ostrzeżenie), adres URL (musi być "https://nazwasklepu.pl/") i krytycznie oceniaj "superpromocje".
  • Co zrobić po oszustwie: Natychmiast skontaktuj się z bankiem, a następnie zgłoś incydent do CERT Polska (incydent.cert.pl) i na policję.

Fałszywe sklepy internetowe przed świętami

 Z raportu Gemius „E-commerce w Polsce” (wrzesień)wynika, że 78 proc. Polaków preferuje zakupy online. Ale trzeba uważać.- „Przed świętami w internecie przybywa fałszywych sklepów i ofert” – powiedziała PAP ekspertka NASK Anna Kwaśnik. – Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, że czekamy na superoferty i szukamy produktów w atrakcyjnych cenach – zaznaczyła. W 2024 r. CERT Polska przyjął prawie 1,6 tys. zgłoszeń o fałszywych sklepach wyłudzających pieniądze lub dane do bankowości.

Oszustwa w internecie: reklamy i wyniki sponsorowane

Fałszywe oferty często podsuwają reklamy i sponsorowane linki. Wejście w link z poziomu Facebooka lub Google’a daje nam poczucie bezpieczeństwa, które jest złudne. - W efekcie nie weryfikujemy, czy sklep, na którego stronę trafiliśmy, jest prawdziwy. Zadowoleni, że trafiliśmy na świetne spodnie w atrakcyjnej cenie, dodajemy produkt do koszyka i płacimy. Takie zakupy różnie się kończą – podkreśliła ekspertka.

Świąteczne zakupy online: weryfikacja sklepu i płatności

Przed zapłatą sprawdź dane firmy (np. KRS, adres, e-mail). Ostrzeżeniem może być brak telefonu, ograniczone formy płatności (np. bez pobrania) oraz podejrzanie „jednolite” opinie z krótkiego okresu.

Koniecznie obejrzyj adres strony w pasku przeglądarki. – Prawidłowy adres to np.: „https://nazwabanku.pl/”. Adresy „https://nazwabanku.hosting.pl” czy „https://nazwabanku.twojadomena.pl” nie będą prawdziwe – wytłumaczyła ekspertka.

Jeżeli jakiś sprzęt kosztuje 5 tys. zł, to żadna promocja nie sprawi, że jego cena spadnie o połowę lub więcej. Dobrze porównywać ceny w różnych sklepach i robić zakupy w tych oficjalnych – nawet jeżeli tam produkt jest droższy – powiedziała Kwaśnik.

CERT Polska: co zrobić po oszustwie w internecie

 Dzisiaj przestępcy wspierają się sztuczną inteligencją, fałszywe wiadomości wyglądają więc tak, jakby pochodziły z oficjalnych źródeł. Gdy podasz dane lub zrobisz przelew, najpierw dzwoń do banku, potem zgłoś incydent do CERT Polska i na policję. Zgłoszenia: https://incydent.cert.pl/ lub mObywatel („Bezpiecznie w sieci”); SMS-y na 8080.

PTNW - Modzelewski

