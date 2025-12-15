Szokujące dane NFZ. Leczenie jednego pacjenta w 2024 r. kosztowało aż 5250 zł!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-12-15 7:59

NFZ podał, że leczenie pacjenta w 2024 r. kosztowało średnio 5250 zł, czyli o 750 zł więcej niż rok wcześniej. Wydatki na świadczenia i leki osiągnęły 169 mld zł, a coraz większa część środków trafia do pacjentów wymagających kosztownych terapii.

Osoba w niebieskim stroju medycznym trzyma w jednej dłoni plik banknotów 100 zł, a w drugiej stetoskop. Ilustruje to koszty leczenia i finansowanie opieki zdrowotnej w kontekście rosnących wydatków NFZ, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

  • W 2024 roku średni koszt leczenia pacjenta wzrósł do 5250 zł, a NFZ przeznaczył 169 mld zł na zdrowie, co oznacza wzrost o 24,5 mld zł rok do roku.
  •  Około 80% budżetu NFZ na świadczenia i leki trafia do 20% najbardziej potrzebujących pacjentów, co podkreśla koncentrację wydatków na intensywnym leczeniu.
  •  W latach 2020-2024 prawie 600 tys. pacjentów miało leczenie kosztujące powyżej 100 tys. zł, a najdroższe terapie dla 100 chorych pochłonęły 357 mln zł.
  •  Najwyższe koszty leczenia, przekraczające 10 tys. zł na osobę, dotyczą pacjentów w wieku 75-79 lat, ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn.

Średni koszt leczenia pacjenta w 2024 r.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że średni koszt leczenia jednego pacjenta w 2024 r. wzrósł do 5250 zł. Rok wcześniej było to 4500 zł, co oznacza wyraźny, kilkunastoprocentowy wzrost. Fundusz podkreśla, że trend rosnących wydatków na refundację świadczeń i leków utrzymuje się nieprzerwanie od 12 lat, co pokazuje skalę zmian w finansowaniu publicznej ochrony zdrowia.

Wydatki NFZ na zdrowie – 169 mld zł

Uwzględniając także podstawową opiekę zdrowotną, NFZ przeznaczył w 2024 roku bezpośrednio na pacjentów 169 mld zł. To o 24,5 mld zł więcej niż w poprzednim roku.

- „Nasze wyliczenia dokładnie pokazują, jak w imieniu wszystkich ubezpieczonych gospodarujemy środkami na zdrowie. Z danych wynika, że na leczenie pacjentów w publicznym systemie wydajemy coraz więcej” – podkreślił prezes NFZ Filip Nowak.Analizy pokazują, że znaczna część środków trafia do relatywnie niewielkiej grupy chorych. W finansowaniu ochrony zdrowia około 80 proc. budżetu na świadczenia i leki przeznaczane jest na potrzeby zdrowotne niemal 20 proc. najbardziej potrzebujących pacjentów. NFZ zwraca uwagę, że oznacza to koncentrację wydatków na osobach wymagających intensywnego i długotrwałego leczenia.

Pacjenci z terapiami powyżej 100 tys. zł

W latach 2020–2024 było 591 tys. pacjentów, których leczenie kosztowało 100 tys. zł lub więcej. Na same najdroższe terapie dla 100 chorych Fundusz przeznaczył w ubiegłym roku 357 mln zł, czyli o 43 mln zł więcej niż w 2023 r. – „W latach 2020-2024 było 756 tys. pacjentów, których terapia kosztowała 100 tysięcy złotych lub więcej. W tym okresie koszty leczenia tych pacjentów, stanowiły 31,5 proc. wydatków NFZ” – przekazał Filip Urbański, dyrektor departamentu analitycznego w NFZ. 14,4 proc. wydatków obejmowało terapie o średnim koszcie powyżej 250 tys. zł na pacjenta, co łącznie oznacza ponad 47 mld zł dla 1 proc. mieszkańców Polski.

Wiek i płeć a koszty leczenia

Analiza struktury wydatków pokazuje różnice zależne od wieku i płci. Najdroższe średnio jest leczenie pacjentów w wieku 75–79 lat. Średnia wartość refundacji dla mężczyzn przekracza 5,3 tys. zł, a dla kobiet wynosi niemal 5,1 tys. zł. W grupie 75–79 lat koszty te rosną odpowiednio do 13,63 tys. zł u mężczyzn oraz 10,58 tys. zł u kobiet.

