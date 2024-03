Fatalne wieści w sprawie podwyżek dla nauczycieli. “Reforma dopiero w 2026 roku”

Praca w polskiej szkole

Polska szkoła wymaga reformy. Nowa minister edukacji Barbara Nowacka podczas swojego udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie poruszyła kwestie dotyczące nie tylko reformy programowej polskich szkół, ale i ich finansowania. "Nie będę wielkich deklaracji finansowych składać, bo sami państwo wiecie, w jakim stanie zastaliśmy Polskę i powiem wam szczerze – dobrze, że wam się wydaje, tak jak się wam wydaje, bo jest znacznie gorzej. Miliard 200 (milionów zł-PAP) wydane na laptopy bez strategii, bez wykorzystania w szkole. Drukarki 3D w każdej szkole, chociaż nie w każdej są używane. Za to gigantyczne koszty (…), nieprawidłowości" – oceniła szefowa MEN, Barbara Nowacka. Nowacka zaznaczyła, że szczególnie ważne, jej zdaniem, jest polepszenie relacji pomiędzy nauczycielami a ministerstwem. Szefowa MEN zaprosiła do współpracy belfrów-praktyków, aby wspólnie opracować jak najlepszą reformę polskiej oświaty, która to może nastąpić nie wcześniej niż w 2026 roku. "Bo bez was się szkoła nie zmieni. Ale jak będą złe zmiany, to wy ich też nie przyjmiecie" – powiedziała Barbara Nowacka, zwracając się do nauczycieli

