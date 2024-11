Fatalne wieści z legendarnej polskiej fabryki. Ogłoszono zakończenie produkcji

Fabryka w Olsztynie zaprzestała produkcji opon do ciężarówek

Fabryka opon Michelin w Olsztynie zaprzestała produkcji opon do ciężarówek jeszcze w październiku, ale dopiero teraz podano to do opinii publicznej. W ciągu 51 lat wyprodukowano w fabryce 27 mln opon do aut ciężarowych.

Jak poinformował Piotr Staszałek, rzecznik Michelin Polska powodem zatrzymania produkcji jest konkurencja z Chin, w których produkowane są znacznie tańsze opony. Rzecznik zaznaczył, że na bazie doświadczeń można stwierdzić, że chińskie opony są jakościowo znacznie gorsze, ale cenowo firma nie może z nimi konkurować.

- Ostatnią oponę podpisali pracownicy Zakładu Opon Ciężarowych, którzy uczestniczyli w uroczystości zakończenia produkcji tego typu opon w naszej olsztyńskiej fabryce. Pracownicy dostali też pamiątkowe statuetki - podał Staszałek.

W fabryce Michelin w Olsztynie nie było zwolnień grupowych. Fabryka dalej będzie produkować opony do aut osobowych i rolniczych

Zakład Opon Ciężarowych produkował w Olsztyńskiej fabryce od 51 lat w ramach Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil". W 1995 roku fabrykę kupił koncern Michelin, a produkowane opony trafiały na rynki na całym świecie.

Zwolnień grupowych udało się uniknąć, rzecznik Michelin Polska podaje, że żaden pracownik nie stracił pracy z powodu zakończenia produkcji opon do ciężarówek. Jak podkreślił, wszyscy znaleźli zatrudnienie w innych zakładach olsztyńskiej fabryki, która jest "stale rozwijana, wyposażona w nowe technologie i udoskonalenia". Zapewnił, że nie pozbywają się pracowników, a o nich "zabiegają".

Fabryka dalej produkuje opony do maszyn rolniczych, kordy, formy i opony do aut osobowych, także elektrycznych. Rzecznik firmy podkreśla, że opony do aut elektrycznych muszą być wytrzymalsze, ze względu na większą wagę pojazdów EV w porównaniu do spalinowych.