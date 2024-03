Spis treści

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania, a jednocześnie jesteś matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci. Może je także otrzymać ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Uwaga! Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dotyczy dzieci własnych, współmałżonka, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Aby otrzymać świadczenie, musisz poza tym:

mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia),

mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Potrzebny jest wniosek

Do otrzymania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku na druku znajdującym się w oddziałach ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Co powinien zawierać wniosek?

Dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), Adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania - adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania), Adres do korespondencji, Nazwę banku i numer konta bankowego, Podpis.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć numery PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby wnioskującej, ewentualnie, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Druk oświadczenia znajdziesz tam, gdzie druk wniosku.

W oświadczeniu musisz potwierdzić, zwykle za pomocą zaświadczeń, m.in. że urodziłaś co najmniej 4 dzieci, wychowałaś/wychowałeś co najmniej 4 dzieci, miałaś/miałeś przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna, masz ograniczone prawa rodzicielskie lub jesteś ich pozbawiona/pozbawiony, mieszkasz w Polsce i po ukończeniu 16 roku życia masz tutaj ośrodek interesów życiowych i od jak dawna go masz, że masz ustalone prawo do emerytury lub renty, pobierasz emeryturę lub rentę, uzyskujesz dochód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, posiadasz gospodarstwo rolne, a jeśli tak, to o jakiej powierzchni, uzyskujesz dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, uzyskujesz inne dochody.

Ważne! Ojcowie, muszą wskazać w oświadczeniu datę śmierci matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci, albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres i potwierdź to dokumentami.

Decyzja w sprawie świadczenia

Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatruje prezes ZUS, ale jeżeli podlegaliście ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobieracie emerytury lub renty wyłącznie z ZUS, wniosek rozpatrzy prezes KRUS. Po rozpatrzeniu wniosku dostaniesz decyzję o przyznaniu prawa do świadczenia albo o jego odmowie.

Gdy nie zgadzasz się z decyzją

W ciągu 14 dni od doręczenia decyzji możesz zgłosić wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy lub w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, masz prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wysokość świadczenia Mama 4+

Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości najniższej emerytury, od marca 2024 r. wynoszącej 1780,96 zł. Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, kwotą rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie różnica pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez Ciebie emerytury albo renty. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji, jednak wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury.

Ważne! Jeżeli przyznano Ci rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz powiadamiać ZUS nas o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, a więc np. o podjęciu zatrudnienia, dodatkowych dochodach lub uzyskaniu praw do innych świadczeń.

Kiedy ustaną okoliczności, które były podstawą przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, ZUS poinformuje cię o ustaniu prawa do świadczenia i jego przyczynach, wskazując datę, od której wypłata świadczenia nie będzie ci przysługiwać.

Uwaga! Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania mieszkasz w Polsce.

