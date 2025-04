Portale sprzedażowe mają obowiązek wysyłać dane sprzedających do skarbówki. Kto się znajdzie na celowniku?

Zgodnie z przepisami wdrożonymi przez unijną dyrektywę DAC7 (zapobiegającej wyłudzeniom podatkowym), serwisy internetowe mają obowiązek wysyłać skarbówce dane o sprzedawcach i transakcjach. Dotyczy to portali takich jak Allegro, OLX, czy Vinted i obejmuje nie tylko sprzedaż przedmiotów, ale także usługi (np. ogłoszenia z usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi, remontowymi, czy transportowymi). Przepisami objęte będą także usługi wynajmu w serwisie Booking, czy Airbnb.

Unijne przepisy zostały przyjęte w Polsce 1 lipca 2024 roku, ale skarbówka może sprawdzić dane z wcześniejszych transakcji od początku 2023 roku.

Działalność na portalach sprzedażowych jest monitorowana zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i przeciętnego Kowalskiego, który np. sprzedaje nienoszone już ubrania, czy przeczytane książki.

Portale mają obowiązek wysyłać dane skarbówce tylko w przypadku sprzedawców, którzy w ciągu roku sprzedadzą, lub udostępnią na danej platformie minimum 30 ofert (nawet jeśli nie sprzedamy tych przedmiotów, a jedynie wystawimy). Zgłoszone będą także osoby, które w ciągu roku dokonają sprzedaży towarów na łączną kwotę przekraczającą 2 tys. euro (ok. 8548 zł) na danej platformie.

Jak podaje wyborcza.biz skarbówka obserwuje także osoby, które oferują "usługi świadczone osobiście", takie jak np. remonty. W wypadku usług nie ma limitów ilości, czy kwoty - wystarczy więc jedna oferta, wyceniona w dowolny sposób.

Te osoby fiskus będzie miał na oku. Grozi im nawet konieczność rejestracji działalności

Co więcej, platformy mogą same poprosić użytkowników o podanie danych, a nie podanie ich może skutkować np. zablokowaniem wypłaty środków zarobionych ze sprzedaży. Jak wyjaśnia w rozmowie z wyborcza.biz Konrad Kurpiewski radca prawny, doradca podatkowy PwC Polska platformy mogą się domagać informacji o adresie zamieszkania, numerze NIP, czy dacie urodzenia. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, możemy zostać poproszeni o podaniu nazwy i adresu firmy, numeru NIP lub REGON, a także numeru firmowego konta bankowego. W przypadku osób wynajmujących pokoje platforma może poprosić o adres, numery ksiąg wieczystych nieruchomości z oferty, oraz informacji do kiedy nieruchomości była wynajmowana.

Jak mówi wyborczej.biz Robert Nogacki, partner zarządzający z Kancelarii Prawnej Skarbiec skarbówkę najbardziej interesują osoby, które handlują w sieci ogłaszając się na portalach ogłoszeniowych, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

- Generalnie za działalność gospodarczą uznaje się działalność prowadzoną w sposób zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych. Jeśli więc podatnik regularnie wykonuje usługę, np. sprząta mieszkania czy udziela korepetycji, albo kupuje i sprzedaje produkty, to wypełnia tę definicję. Definicji działalności gospodarczej nie wypełni natomiast ktoś, kto wyprzedaje swój majątek prywatny po pół roku od jego nabycia: używane meble, książki czy ubrania - mówi Nogacki cytowany przez wyborcza.biz.

W przypadku, gdy skarbówka uzna, że prowadzimy działalność gospodarczą bez rejestracji, możemy otrzymać nakaz zarejestrowania działalności i np. odprowadzenia ZUS (także wstecz). Jeśli skarbówka ma wobec naszych działań sprzedażowych wątpliwości, może nas wezwać do wyjaśnień.

