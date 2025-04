Składka zdrowotna - stanowisko Lewicy

Hubert Biskupski: Dobrze zrobi prezydent, wetując tę ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców?

Krzysztof Gawkowski: My oczywiście nie wiemy, jaki będzie jej finalny kształt, ale zakładając, że będzie taki, jaki wyszedł z Sejmu, to będzie dobra decyzja.

Ochrona zdrowia w Polsce to bez wątpienia ważny element dotyczący życia każdego z nas. Jeżeli patrzymy na to w odpowiedzialny sposób, musimy zdawać sobie sprawę, że potrzeba więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, na szpitale, na POZ-y, na refundację leków – na wszystko, co gwarantuje, że Polacy będą krócej stali w kolejce do specjalisty i łatwiej będą mogli uniknąć poważnych chorób.

Jeżeli patrzymy na obecny system, to nie jest on do końca wydolny, bo pieniędzy cały czas brakuje. A przecież rząd naszej koalicji 15 października dołożył do tego systemu w 2024 i 2025 roku 30 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze, a system wciąż jest niewydolny. Obcinanie składki zdrowotnej i pozbawianie NFZ wpływów nie wydaje się nam, ludziom Lewicy, na pewno mnie, dobre i mądre, bo te środki finansowe nie biorą się znikąd – one w NFZ powstają ze składek zdrowotnych.

Jestem za tym, żeby pomagać przedsiębiorcom funkcjonować, żeby nie okładać ich nadmiernymi podatkami. Dlatego Lewica zgodziła się na częściową zmianę składki zdrowotnej, która dotyczyła środków trwałych. Od początku to mówiliśmy. Później byliśmy konsekwentni, mówiąc, że na resztę się nie zgadzamy. Nasze stanowisko się nie zmieniło: więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, pomoc dla przedsiębiorców – tak, ale nie kosztem pacjentów.

Spotkanie z prezydentem Dudą

Wiele osób miało za złe waszej kandydatce na prezydenta, pani marszałek Magdzie Biejat, że spotkała się z prezydentem Dudą i namawiała go do zawetowania tej ustawy. Przypominano, że to jest ten sam prezydent, który w niepochlebnych słowach wypowiadał się o związkach partnerskich.

Ale przecież z tym samym panem prezydentem widuje się Donald Tusk, widuję się ja, widujemy się wszyscy inni, bo są różne uroczystości, na których się spotykamy. To jest ten sam prezydent, do którego posłanki Platformy Obywatelskiej w sprawie edukacji też się udawały. To jest ten sam prezydent, z którym rozmawiamy.

Najważniejsze jest dlaczego nie jesteśmy skłonni, żeby składkę zdrowotną obniżać. Mamy świadomość, że potrzeba pomóc przedsiębiorcom, ale nie kosztem pacjenta. Zatem szukajmy innych elementów, które będą wspomagały przedsiębiorców w ich funkcjonowaniu i codziennym prowadzeniu biznesu, szczególnie tym najmniejszym. Nie doprowadzajmy do tego, że pracownik na umowę o pracę będzie płacił więcej składki zdrowotnej niż przedsiębiorca zarabiający tyle samo.

Przyszłość koalicji rządzącej

Panie premierze, czy w ogóle istnieje jeszcze koalicja rządząca? Bo odnoszę wrażenie, że jest coraz więcej tematów, które was różnią. Jest kampania wyborcza na prezydenta RP, gdzie choćby podczas jednej z debat pani Magda Biejat była bardziej konfrontacyjna w stosunku do Rafała Trzaskowskiego niż jego główny rywal.

Przede wszystkim w rządzie jest 100 spraw, które nas łączą, a może pięć, które nas dzielą – i od początku kadencji są one znane.

Składka zdrowotna – my jesteśmy przeciwko. Kredyty na mieszkania – przeciwko, a bardziej za tym, żebyśmy budowali mieszkania na wynajem. Związki partnerskie – za którymi my jesteśmy, inni partnerzy nie. Aborcja i Fundusz Kościelny.

To jest te pięć spraw. /.../ Tak, bo jesteśmy różną koalicją, kolorową. Mamy różne programy, różne DNA. Ja też jestem inny niż Donald Tusk, to nie znaczy, że nie jesteśmy razem, bo po pierwsze przyszliśmy do rządu posprzątać po PiS-ie, po drugie, mamy programy, które są dobre społecznie, a po trzecie, wzajemnie się przekonujemy i kompromisy zawieramy co do spraw, które niekoniecznie nas łączą – bo jesteśmy innymi partiami.

Ocena kampanii Magdaleny Biejat

Pan jest zadowolony w ogóle z Magdy Biejat jako kandydatki na prezydenta? Ostatni sondaż IBRiS – 4,3 proc.

Dzisiaj rano 6,3 proc., po południu 4,3 proc. – średnia 5 proc. To jest dużo lepiej niż w roku 2020. I jak patrzę na te wybory w tym roku, to uważam, że po pierwsze, kampania Magdy Biejat się rozpędza, po drugie, bardzo dobrze argumentuje i pokazuje polaryzację nie z Rafałem Trzaskowskim, bo chwali też osiągnięcia rządu, a z panem Mentzenem. Pokazuje, jaką byłaby inną prezydentką niż Andrzej Duda. Jest odważna, ma odwagę jeździć po Europie, spotykać się z partnerami.

Była między innymi w Kijowie, rozmawiając z premierem Ukrainy. Jesteśmy dzisiaj w takim czasie, w którym kampania jest dla nas różnorodna dlatego, że Platforma nie ma programu Lewicy, a Lewica – PSL-u. Szymon Hołownia nie ma programu pozostałych partnerów i każdy akcentuje coś innego. To jest normalne w kampaniach wyborczych, co nie zmienia faktu, że ta koalicja przetrwa. Niech nikt się tutaj nie łudzi, bo ważne jest dla nas, żeby spełnić to, co nas połączyło w 2023 roku – nie pozwolić na to, żeby szkodniki z PiS-u wróciły do władzy.

Druga tura wyborów prezydenckich

Czy Lewica poprze Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów, zakładając, że będzie tak, jak to wygląda obecnie w sondażach, czyli że i Trzaskowski, i Nawrocki przechodzą do drugiej tury?

Kto będzie w drugiej turze, to jest bardzo ważne, ale nie zmienia faktu, że nie będzie żadnego poparcia przed drugą turą. Dla mnie jako polityka Lewicy jest jasne: kandydat koalicji 15 października, który będzie w drugiej turze, powinien być wspierany wzajemnie – i dotyczy to i Magdaleny Biejat, i Szymona Hołowni, i Rafała Trzaskowskiego.

Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.