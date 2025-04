Spis treści

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, w rozmowie z naszą redakcją ostrzega przed nasilającymi się cyberzagrożeniami ze strony Rosji i Białorusi. Jak podkreśla, Polska staje się coraz częstszym celem ataków wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, szczególnie systemy wodociągowe i kanalizacyjne. W okresie kampanii wyborczej rząd uruchomił specjalny "parasol wyborczy", mający chronić integralność procesu demokratycznego przed dezinformacją i cyberatakami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje również szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną na temat rozpoznawania i przeciwdziałania dezinformacji.

Składka zdrowotna priorytetem

Hubert Biskupski: Panie premierze, czy prezydent Andrzej Duda zrobi dobrze, jeśli zawetuje ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców?

Krzysztof Gawkowski: Jeżeli na ochronę zdrowia patrzymy w sposób odpowiedzialny, to musimy zdawać sobie sprawę, że potrzeba więcej pieniędzy - na szpitale, na POZ-ety, na refundację leków. Na to wszystko, co gwarantuje, że Polacy będą krócej stali w kolejce do specjalisty i łatwiej będą mogli uniknąć poważnych chorób. Obecny system nie jest do końca wydolny, bo pieniędzy cały czas brakuje, a przecież rząd koalicji 15 października dołożył tego systemu 30 miliardów złotych. Dlatego obcinanie składki zdrowotnej nie wydaje się nam ludziom lewicy, ani dobre, ani mądre. Jestem za tym, żeby pomagać przedsiębiorcom ale nie kosztem pacjentów.

Spotkanie Biejat z prezydentem

Wiele osób miało za złe waszej kandydatce na prezydenta Magdzie Biejat, że spotkała się z prezydentem Dudą i namawiała go do zawetowania tej ustawy.

Ale przecież z tym samym panem prezydentem widuje się Donald Tusk. To jest ten sam prezydent, do którego poszły posłanki Platformy Obywatelskiej w sprawie edukacji. Nie ma naszej zgody na to, żeby przedsiębiorca płacił trzy razy mniejszą składkę zdrowotną, niż ktoś na umowę o pracę z taką samą pensją.

Przyszłość koalicji rządzącej

Panie premierze, czy w ogóle istnieje jeszcze koalicja rządząca? Bo ja odnoszę wrażenie, że jest coraz więcej tematów, które was dzielą, a Magda Biejat bywa bardziej konfrontacyjna w stosunku do Rafała Trzaskowskiego, niż jego główny rywal Karol Nawrocki?

W rządzie jest 100 spraw, które nas łączy, a może pięć, które nas dzieli i od początku kadencji są one znane. To: składka zdrowotna, kredyt na mieszkania 0 proc., związki partnerskie, aborcja i likwidacja Funduszu Kościelnego. Powtórzę, znakomita większość tematów nas łączy i wiele już wspólnie zrobiliśmy. Wsparcie dla samorządów w wysokości 25 miliardów złotych, podwyżki dla nauczycieli i nauczycielek, renta wdowia, wyższy zasiłek pogrzebowy, doprowadzenie do największych wydatków w historii na zbrojeniówkę, więcej pieniędzy na naukę.

Kampania wyborcza i sondaże

Pan jest zadowolony z kampanii Magdy Biejat? W ostatnim sondażu ma jedynie 4,3 proc. poparcia.

Dzisiaj rano 6 proc., po południu 4proc. i mamy średnią 5 proc. To jest dużo lepiej niż w roku 2020. Kampania Magdy Biejat dopiero się rozpędza. Ona pokazuje jak inną byłaby prezydentką niż Andrzej Duda. Koalicja Obywatelska nie ma programu Lewicy, a Lewica PSL-uczy Hołowni. Różnimy się ale nasza koalicja przetrwa,. Nie pozwolimy na to, żeby szkodniki z PiS-u wróciły do władzy.

Wsparcie w drugiej turze wyborów

Czy Lewica poprze Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów? Przed II turą nie będzie żadnego poparcia.

Dlatego spytałem o to, co będzie po pierwszej turze. Dla mnie jako polityka lewicy jest jasne, że kandydat koalicji 15 października, który znajdzie się w drugiej turze powinien być wspierany przez pozostałych kandydatów naszej koalicji. Dotyczy to Magdaleny Biejat, Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego.

Zagrożenia cybernetyczne ze strony Rosji

Czy rośnie liczba cyberataków ze strony Rosji i Białorusi? Rosja chce nas rozgrywać. Ale się bronimy, bo mamy dobrą cybertarczę.

Ale rosną incydenty dotyczące infrastruktury krytycznej. Woda i kanalizacja to są dzisiaj najczęstsze przestrzenie atakowane przez Rosjan. Jesteśmy w szczycie kampanii wyborczej. To idealny moment na to, żeby nasi wrogowie rozprzestrzeniali w sieci dezinformację. Na ile to poważne zagrożenie, i jak sobie z nim radzić? Dlatego kilka miesięcy temu uruchomiliśmy parasol wyborczy. Oczywiście mamy ochronę systemu Krajowego Biura Wyborczego, jest też ochrona komitetów wyborczych. Ale nie oszukujmy się, działania dezinformacyjne będą rosły, będą wykorzystywane dlatego Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna wielką kampanię w mediach dotyczącą tego, jak walczyć z dezinformacją, jak ją rozpoznawać, jak na nią szybko reagować.