Gdzie jechać do pracy sezonowej w 2023. To najlepsze kierunki

Jak podaje portal biznes.interia.pl najczęściej takie zatrudnienie ma miejsce w okresie letnim, szczególnie w sektorze zbiorów owoców, warzyw, kwiatów, a także w gastronomii, hotelarstwie czy budownictwie. Od wielu lat Niemcy cieszą się dużą popularnością wśród Polaków poszukujących pracy sezonowej. Zazwyczaj oferty skupiają się na rolnictwie i sadownictwie. Ile można zarobić na zbiorach szparagów w Niemczech? Od października 2022 roku płaca minimalna w Niemczech wynosi 12 euro brutto za godzinę pracy, co przekłada się na kwotę ponad 53 zł brutto. Przy tygodniu pracy trwającym 48 godzin można zarobić nawet 576 euro brutto, co miesięcznie daje ponad 10 tys. zł brutto.

We wrześniu warto rozważyć pracę sezonową we Francji. W tym okresie plantatorzy winogron potrzebują pracowników do zbiorów. Pracownicy sezonowi przy zbiorze winogron we Francji mogą liczyć na minimalną stawkę godzinową wynoszącą 11,27 euro brutto. Jak podaje portal biznes.interia.pl praca w soboty może być wynagradzana dodatkową stawką dzienną większą o 25 proc., a w niedzielę nawet o 50 proc.

W Szwecji wiele ofert dotyczy branży gastronomicznej, takich jak stanowiska kucharza lub pomocnika kucharza. Zarobki w tym kraju należą do najwyższych w Europie. Średnie wynagrodzenie wynosi około 2,5 tys. euro brutto miesięcznie, co przekłada się na ponad 11 tys. zł brutto. Pracownicy fizyczni mogą zarabiać od około 8 tys. zł brutto w przypadku sprzątaczek, aż do 12 tys. zł brutto dla pracowników sezonowych na farmach. W gastronomii pracownicy kuchni i pomocnicy w kawiarniach mogą otrzymywać wynagrodzenie od 10 tys. zł brutto.

W Holandii rolnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce tego kraju,. Na letnie miesiące przypada szczyt większości upraw, chociaż praca przy uprawie kwiatów i owoców szklarniowych. Ustawowa płaca minimalna dla pracowników powyżej 21 lat wynosi 1934,40 euro brutto miesięcznie w 2023 roku. Jak podaje portal biznes.interia.pl w Holandii obowiązuje system wiekówki, który oznacza niższe wynagrodzenie dla młodszych pracowników. Dla osób powyżej 20 lat minimalne wynagrodzenie wynosi 1547,50 euro brutto, dla 19-latków - 1160,65 euro brutto miesięcznie, a dla 18-latków - 967,20 euro brutto miesięcznie. Osoby niepełnoletnie otrzymują niższe zarobki.

We Włoszech największe możliwości znalezienia zatrudnienia są w nadmorskich miejscowościach, gdzie branża hotelarska i gastronomiczna jest najbardziej rozwinięta. Ile można zarobić pracując sezonowo we Włoszech? Wynagrodzenie za miesiąc pracy przy zbieraniu warzyw i owoców we Włoszech wynosi od 1700 do 2000 euro brutto miesięcznie.

