Gdzie te sankcje? Rosyjska sklejka zalewa polski rynek

Jak obchodzi się sankcje?

Badanie wskazało, że drewno, z którego wykonana jest sklejka, w 90-95 proc. pochodzi z Rosji - wynika z ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej". Dalej dziennik informuje, że proceder polega na tym, że "po wprowadzeniu w 2022 r. przez Brukselę zakazu wwozu do Unii Europejskiej rosyjskiego i białoruskiego drewna, wyspecjalizowała się w imporcie sklejki z innych państw, w tym z Kazachstanu".

Jak podaje DGP "w 2023 r. import do Unii Europejskiej wzrósł ponad czterokrotnie, a do Polski - niemal sześciokrotnie. Polska stala się bramą dla "kazachskiego" drewna. Z danych podanych orzez dziennik wynika, że w 2022 r. do Unii Europejskiej trafiło prawie 24 tys. ton rosyjskiej sklejki, z czego ponad połowa znalazła się w Polsce.

Według informacji dziennika, liderem procederu jest grupa pomorskich spółek. Resort finansów i KAS zapewnia, że wykorzystuje wszelkie dostępne instrumenty prawne w celu właściwego skontrolowania przesyłek, co do których istnieje ryzyko związane z obchodzeniem sankcji".

Cytowany w "DGP", Jarosław Michniuk, prezes Paged Morąg, polski producent sklejki, stwierdza, że działania te są niewystarczające, a uczciwie działające polskie firmy nie wytrzymują konkurencji z tańszym, wschodnim surowcem.

- Już na początku ubiegłego roku, podczas spotkań z przedstawicielami KAS, resortów: finansów oraz klimatu, przekazaliśmy dane laboratorium. Nie znalazło to odzwierciedlenia w wystarczająco szybkich działaniach administracji państwowej przeciwko nieuczciwym importerom - mówi w rozmowie z "DGP" Jarosław Michniuk z Pagedu.

