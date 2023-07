Generacja Z w pracy mówi po angielsku. Czy AI nauczy nas języków obcych?

Będzie kompletny zakaz reklamy alkoholu? Kościół wystosował apel do władz

Rząd nie wprowadzi emerytur stażowych? Ekspert: to "zanęta" na wybory

W Polsce fryzjer słono kosztuje. Średnia pensja starcza na 49 męskich cięć w miesiącu, we Włoszech na dwa razy więcej

To się nie opłaca! Oprocentowanie lokat najgorsze od niemal roku.

Sztuczna inteligencja może znacząco wpłynąć na różne dziedziny naszego życia. Już teraz mówi się o jej nieocenionym potencjale w kontekście diagnostyki chorób, usprawniania procesów funkcjonowania przedsiębiorstw, czy bezpieczeństwa instytucji. Okazuje się, że AI może być również wsparciem w nauce języków obcych, ale póki co nie ma potencjału, aby całkowicie zastąpić nauczycieli.

Sztuczna inteligencja w służbie aplikacji do nauki języków

Sztuczna inteligencja sprawiła, że platformy do nauki języka stają się coraz bardziej zaawansowane i zbliżają nas do tak zwanego „złotego standardu” nauczania, czyli zajęć jeden na jeden z nauczycielem. Dzięki AI platformy językowe coraz częściej wyposażone są w funkcję rozpoznawania mowy, która czuwa nad poprawną wymową zapamiętanych słów, na bieżąco przesyła uwagi uczącym się, pomaga im zwiększyć pewność siebie i sprawdzić się podczas rozmowy w obcym języku.

AI obecne jest również w wirtualnym trenerze pamięci, który korzysta z lingwistycznej zasady powtarzania w interwałach, w której wyuczone informacje są powtarzane w optymalnych odstępach czasu, aż przenikną do pamięci długotrwałej. Dzięki temu zapamiętujemy nowe słowa szybciej i na dłużej. AI wspiera również systematyczność osób korzystających z aplikacji, poprzez dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych tematów lekcji, które korespondują z ich zainteresowaniami oraz aktualnym poziomem wiedzy i postępami w nauce.

Chatbot zamiast nauczyciela?

ChatGPT powoli rewolucjonizuje sposób nauki i pracy. Według BBC[1] studenci coraz chętniej korzystają z chatbotów, aby podszkolić swoje umiejętności językowe i jest to dla nich alternatywa klasycznych konwersacji z native speakerami. Jako zalety wskazują przede wszystkim na natychmiastową dostępność, brak problemów związanych z odmiennymi strefami czasowymi, czy znalezieniem odpowiedniego terminu lekcji. Eksperci podkreślają jednak, że chatboty nie są w stanie przekazać swoim rozmówcom kontekstu kulturowego, który często jest istotny dla poprawnego zrozumienia rozmówcy zza granicy. Brak im również ludzkiej empatii, dlatego zdarzają się sytuacje, w których chatbot błędnie odczytuje intencje nadawcy.

Nauka języków to nie matematyka

Za sprawą rozwoju AI popularne narzędzia do tłumaczenia tekstu zyskują na popularności i przyspieszają pracę, ale jednocześnie mogą odbierać motywację do nauki.

"Faktem jest, że ludzie chcą rozumieć innych i szukają sposobów, aby to osiągnąć w prosty sposób. Jednak skuteczna nauka języka znacząco różni się od schematu zadawania pytania i uzyskiwania jednoznacznej odpowiedzi, z jakim mamy do czynienia na przykład w matematyce. Kto chciałby korzystać z urządzenia tłumaczącego podczas romantycznej kolacji? Sztuczna inteligencja ulepsza naszą technologię i może wspierać proces uczenia się, ale sama nauka nie może być wykonywana przez AI, ponieważ aby skutecznie się komunikować, nasze mózgi muszą w jakiś sposób nauczyć się działać w innym języku" – mówi Arne Schepker, CEO platformy do nauki języków Babbel.

Sztuczna inteligencja ma potencjał, aby zrewolucjonizować naukę, zapewnić bardziej spersonalizowane kursy dla uczniów, czy ułatwić nauczycielom analizowanie postępów swoich studentów. Tylko w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem lingwistów i nauczycieli możemy otrzymać narzędzia, dzięki którym nauka będzie bardziej efektywna niż kiedykolwiek wcześniej.

Źródło: materiały prasowe Babbel/24/7 Communication

Sonda Czy sztuczna inteligencja jest groźna? Tak Nie Nie mam zdania