Giga promocje na Dzień Kobiet. Biedronka rozdaje kosmetyki i słodycze

Promocje w Biedronce na Dzień Kobiet

W dyskontach i supermarketach znajdziemy dużo promocji na Dzień Kobiet. Taniej kupimy nie tylko kwiaty, ale też kosmetyki i słodycze. Bogatą ofertę przygotowała też Biedronka. Tylko w środę, 6 marca, klienci Biedronki, przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka, za tańszy zapłacą 50 proc. taniej. Tego samego dnia odwiedzający sklepy sieci będą mogli zakupić, słodycze w promocji 1+1 z kartą Moja Biedronka – m.in. praliny Raffaello 150g (7,50 zł za opakowanie przy zakupie 2 szt.), praliny Lindor 200g (12,50 zł za opakowanie przy zakupie 2 szt.), czy belgijskie praliny Luximo (7,50 zł za op. przy zakupie 2 szt.).

Biedronka – kosmetyki za darmo na Dzień Kobiet

Od środy, 6 marca aż do piątku, 8 marca, w Biedronce wszystkie produkty do makijażu, pielęgnacji paznokci, zestawy kosmetyczne oraz perfumy, wody toaletowe i perfumowane są dostępne w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka.

Od czwartku (7.03) do piątku (8.03) Biedronka jeszcze bardziej podkręci promocyjne tempo. Posiadacze karty Moja Biedronka będą mogli skorzystać z oferty 3+1 gratis na wszystkie kwiaty cięte w różnych wariantach i wyjątkowo niskich cenach, np. 15 szt. tulipana polskiego w cenie 19,99 zł, 10 szt. goździków za 9,99 zł, 9 szt. róży w cenie 16,99 zł, czy bukiet z frezjami i hypericum za 16,99 zł. Kwiaty w promocji 3+1 gratis można będzie mieszać dowolnie.

Dzień Kobiet w Biedronka Home

W asortymencie sklepu internetowego Biedronka Home aż do 10 marca (lub wyczerpania zapasów) można zakupić urządzenia do domowego SPA, m.in. szczoteczkę do pielęgnacji twarzy Adler aż 40 proc. taniej (47,90 zł), urządzenie do mikrodermabrazji w cenie 39,90 zł, czy różnego rodzaju akcesoria do pielęgnacji włosów, w tym suszarki od 59,90 zł oraz lokówki od 79,90 zł. Ponadto, przy zakupach za min. 200 zł można dobrać dodatkowy prezent za 10 zł, np. prostownicę (w cenie regularniej 54,90 zł), czy butelkę filtrującą do wody (cena regularna – 39,99 zł).

