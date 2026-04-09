Gigant nad Bałtykiem wreszcie rusza! Setki ofert pracy i nowa szefowa

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-04-09 17:03

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przygotowuje się do otwarcia z nową szefową. Stery obejmuje Barbara Garczyńska - pisze serwis horecatrends.pl. Obiekt z ponad 1,2 tys. pokoi i miejscem dla 3 tys. gości intensywnie rekrutuje pracowników i finalizuje przygotowania do startu.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie Hotel Gołębiewski w Pobierowie Hotel Gołębiewski w Pobierowie Hotel Gołębiewski w Pobierowie
  Nowa dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, Barbara Garczyńska, z wieloletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej, poprowadzi otwarcie obiektu.
  • Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie jednym z największych w Polsce, oferującym ponad 1200 pokoi dla 3000 gości, z rozbudowanym SPA i zapleczem konferencyjnym.
  • Trwa intensywna rekrutacja na liczne stanowiska, od kucharzy i kelnerów po specjalistów ds. wydarzeń, co znacząco wpłynie na lokalny rynek pracy.
  • Obiekt ma ambicję stać się kluczowym punktem na mapie turystycznej i biznesowej.

Nowa dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Przygotowania do uruchomienia jednego z największych obiektów hotelowych nad Bałtykiem wchodzą w decydującą fazę. Na czele inwestycji stanęła Barbara Garczyńska, menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej i edukacyjnej.

Jej kariera obejmuje m.in. działalność na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie odpowiadała za rozwój studiów podyplomowych i kwestie dydaktyczne. Następnie związała się z hotelem Gołębiewski w Karpaczu, gdzie od 2012 roku rozwijała obszary sprzedaży i marketingu, by w 2019 roku objąć stanowisko dyrektorskie. W ostatnim czasie zdobywała doświadczenie także w sektorze przemysłowym jako export sales manager w firmie Alu-Lids.

Hotel Gołębiewski Pobierowo – skala inwestycji i oferta

Nowy obiekt w Pobierowie ma ambicję stać się jednym z największych hoteli w Polsce. W planach jest ponad 1,2 tysiąca pokoi, co pozwoli na przyjęcie nawet 3 tysięcy gości jednocześnie.

Oferta ma obejmować rozbudowaną strefę SPA i wellness, a także nowoczesne zaplecze konferencyjno-eventowe. Dzięki temu hotel będzie kierowany zarówno do turystów indywidualnych, jak i klientów biznesowych. Uzupełnieniem mają być liczne atrakcje rekreacyjne i rozrywkowe, które wpisują się w standard marki Gołębiewski.

Rekrutacja Hotel Gołębiewski Pobierowo – jakie stanowiska

Równolegle z przygotowaniami trwa szeroko zakrojona rekrutacja. Poszukiwani są pracownicy różnych działów, co pokazuje skalę przedsięwzięcia.

Wśród ofert znajdują się m.in. stanowiska takie jak: kucharz, kelner, barman, cukiernik, a także bardziej wyspecjalizowane role, jak sushi master czy specjalista ds. organizacji wydarzeń. Hotel szuka również pracowników zaplecza, w tym ochrony, pralni oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości.

Duże zapotrzebowanie na kadrę może mieć istotny wpływ na lokalny rynek pracy, szczególnie w regionie nadmorskim.

PTNW - Miłosz Bembinow

Polecany artykuł:

Zamieszanie w systemie kaucyjnym. Ministerstwo wygasza zgodę dla operatora
QUIZ PRL: Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Pytanie 1 z 15
Jaki słynny deser Hortexu, składający się z trzech smaków lodów, bitej śmietany, owoców i prażonych orzechów, zwieńczony ptysiowym ciasteczkiem, był popularny w PRL-u?
QUIZ PRL. Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
HOTEL GOŁĘBIEWSKI
REKRUTACJA