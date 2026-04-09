Nowa dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, Barbara Garczyńska, z wieloletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej, poprowadzi otwarcie obiektu.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie jednym z największych w Polsce, oferującym ponad 1200 pokoi dla 3000 gości, z rozbudowanym SPA i zapleczem konferencyjnym.

Trwa intensywna rekrutacja na liczne stanowiska, od kucharzy i kelnerów po specjalistów ds. wydarzeń, co znacząco wpłynie na lokalny rynek pracy.

Obiekt ma ambicję stać się kluczowym punktem na mapie turystycznej i biznesowej.

Nowa dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Przygotowania do uruchomienia jednego z największych obiektów hotelowych nad Bałtykiem wchodzą w decydującą fazę. Na czele inwestycji stanęła Barbara Garczyńska, menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej i edukacyjnej.

Jej kariera obejmuje m.in. działalność na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie odpowiadała za rozwój studiów podyplomowych i kwestie dydaktyczne. Następnie związała się z hotelem Gołębiewski w Karpaczu, gdzie od 2012 roku rozwijała obszary sprzedaży i marketingu, by w 2019 roku objąć stanowisko dyrektorskie. W ostatnim czasie zdobywała doświadczenie także w sektorze przemysłowym jako export sales manager w firmie Alu-Lids.

Hotel Gołębiewski Pobierowo – skala inwestycji i oferta

Nowy obiekt w Pobierowie ma ambicję stać się jednym z największych hoteli w Polsce. W planach jest ponad 1,2 tysiąca pokoi, co pozwoli na przyjęcie nawet 3 tysięcy gości jednocześnie.

Oferta ma obejmować rozbudowaną strefę SPA i wellness, a także nowoczesne zaplecze konferencyjno-eventowe. Dzięki temu hotel będzie kierowany zarówno do turystów indywidualnych, jak i klientów biznesowych. Uzupełnieniem mają być liczne atrakcje rekreacyjne i rozrywkowe, które wpisują się w standard marki Gołębiewski.

Rekrutacja Hotel Gołębiewski Pobierowo – jakie stanowiska

Równolegle z przygotowaniami trwa szeroko zakrojona rekrutacja. Poszukiwani są pracownicy różnych działów, co pokazuje skalę przedsięwzięcia.

Wśród ofert znajdują się m.in. stanowiska takie jak: kucharz, kelner, barman, cukiernik, a także bardziej wyspecjalizowane role, jak sushi master czy specjalista ds. organizacji wydarzeń. Hotel szuka również pracowników zaplecza, w tym ochrony, pralni oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości.

Duże zapotrzebowanie na kadrę może mieć istotny wpływ na lokalny rynek pracy, szczególnie w regionie nadmorskim.

