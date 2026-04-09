Zamieszanie w systemie kaucyjnym. Ministerstwo wygasza zgodę dla operatora.

Dariusz Brzostek
2026-04-09 14:32

Zamieszanie w systemie kaucyjnym! Ministerstwo wygasza zgodę dla operatora. Zmiany mają miejsce po kilku miesiącach od wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce.

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express Ręka kobiety trzyma paragon z kwotą 13,00 PLN z systemu kaucyjnego sklepu Kaufland, przedstawiający zwrot butelek i puszek, na tle automatu do recyklingu. Sprawdź, jak działa system kaucyjny w Polsce i kto go obsługuje na portalu Super Biznes.

Zmiany po kilku miesiącach działania systemu

Miała być rewolucja w recyklingu opakowań po napojach, a wyszło jak zwykle. System kaucyjny w Polsce działa dopiero od kilku miesięcy, a już pojawiają się pierwsze poważne zmiany. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o wygaszeniu zezwolenia dla firmy EKO-Operator. Decyzja jest ostateczna. Jeśli spółka będzie chciała wrócić do systemu, musi przejść całą procedurę od początku.

Firma sama złożyła wniosek

Jak ustalił Portal Spożywczy, spółka wystąpiła do resortu z wnioskiem o wygaszenie pozwolenia. Stało się to 19 marca 2026 roku, a dzień później ministerstwo formalnie zakończyło sprawę.

Firma zrzekła się prawa do ponownego rozpatrzenia decyzji. To oznacza, że sprawa jest zamknięta.

Strategicznym partnerem EKO-Operatora jest znana firma Remondis, działająca na polskim rynku od 1992 roku. Spółka należy do międzynarodowej grupy zajmującej się m.in. recyklingiem i usługami komunalnymi.

Czym zajmuje się operator systemu kaucyjnego?

Operatorzy są kluczowym elementem całego systemu. To oni odpowiadają za: odbiór pustych opakowań ze sklepów, transport i recykling butelek i puszek, organizację całego systemu rozliczeńdziałania informacyjne i edukacyjne. 

To także do operatorów trafia kaucja za opakowania, których klienci nie oddali.

Ilu operatorów zostało?

Po wygaszeniu zezwolenia dla EKO-Operatora w Polsce funkcjonuje obecnie siedem firm, które mają zgodę na prowadzenie systemu kaucyjnego. Wśród nich są m.in.: Zwrotka, Polka, OK Operator Kaucyjny, Reselekt, KAUCJA.PL – Krajowy System Kaucyjny, Polski System Kaucyjny, Ecokaucja Polska. 

System dopiero się rozkręca

W wielu krajach Europy system kaucyjny obsługuje tylko jeden operator. W Polsce zdecydowano się na model z kilkoma firmami, które mogą organizować własne rozwiązania i zasady rozliczeń ze sklepami.

System kaucyjny dopiero się rozkręca, a pierwsze decyzje pokazują, że rynek będzie się jeszcze zmieniał. 

Polecany artykuł:

Koniec z dniem wolnym dla krwiodawców. Od 1 maja zmieniają się przepisy
