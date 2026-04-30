Czy 2 maja są otwarte sklepy? To jedyny taki dzień w majówkę

Tegoroczna majówka to prawdziwy test naszych logistycznych zdolności. W 2026 roku 1 maja (Święto Pracy) przypada w piątek, a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) w niedzielę. Obie te daty to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza całkowity zakaz handlu dla dużych podmiotów. Galerie handlowe, supermarkety i popularne dyskonty będą wtedy zamknięte na głucho.

Na szczęście pomiędzy tymi świętami wypada zwykła sobota. Jeśli więc wciąż pytasz znajomych, czy 2 maja są otwarte sklepy, uspokajamy: tak, i to bez żadnych ograniczeń. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który wtedy obchodzimy, ma charakter państwowy, ale nie jest dniem wolnym od pracy. Twoje ulubione markety będą działać na pełnych obrotach. To absolutnie najważniejszy moment, by uzupełnić luki w zapasach bez ryzyka pocałowania klamki.

Kiedy najlepiej pojechać do marketu?

Normalne funkcjonowanie sklepów pomiędzy dwoma dniami z zakazem handlu niesie ze sobą jedno poważne ryzyko – ogromne oblężenie przy kasach. Polacy ruszą masowo po dodatkową karkówkę, warzywa czy napoje, których zapasy uszczupliły się w piątek. Zamiast tracić cenne chwile weekendu w niekończących się kolejkach, podejdź do tego sprytnie. Oto dwie złote zasady, które pozwolą ci zaoszczędzić nerwy:

Wykorzystaj wczesny poranek. Pojaw się pod drzwiami dyskontu tuż po jego otwarciu, na przykład około 6:00 rano. Tłum będzie znikomy, a Ty bez trudu wybierzesz najświeższe pieczywo i nowalijki.

Wybierz późny wieczór. Wiele popularnych sieci wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i z okazji majówki znacznie wydłuża godziny pracy, często nawet do godziny 23:00. Zakupy po zmroku oznaczają pustki w alejkach i swobodny dostęp do asortymentu.

Wyjątki od reguły, czyli jak uratować grilla 1 i 3 maja 2026

Planowanie planowaniem, ale co zrobić, gdy 1 lub 3 maja stoisz przed widmem pustej lodówki i zepsutego obiadu? Prawo przewiduje kilka kół ratunkowych dla tych, którym nie udało się zrobić zapasów. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, zakupy zrobisz w miejscach nieobjętych restrykcjami.

Swoje kroki skieruj do małych osiedlowych sklepików i popularnych punktów franczyzowych. Jeśli za ladą obsługuje sam właściciel lub wspierają go w tym nieodpłatnie najbliżsi członkowie rodziny, sklep może działać legalnie. Ponadto, o każdej porze dnia i nocy możesz liczyć na stacje benzynowe. Choć wybór wędlin czy pieczywa będzie tam mniejszy, a ceny zauważalnie wyższe, to właśnie tam uratujesz niemal każdą kulinarną sytuację kryzysową. Sprawdź też ofertę sklepów funkcjonujących na co dzień online, takich jak Lisek, które w majówkę mogą oferować dostawy w specjalnych godzinach.