Zakaz handlu a lokale gastronomiczne. O tym musisz wiedzieć

Gdy zbliżają się święta państwowe, często wpadamy w panikę robienia zapasów, wiedząc, że supermarkety i galerie handlowe będą świecić pustkami. Prawo w Polsce jasno reguluje kwestie handlu w dni ustawowo wolne od pracy, co budzi zrozumiały niepokój także o plany obiadowe. Jednak ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje istotne wyjątki. Jednym z nich jest właśnie branża gastronomiczna.

Restauracje, kawiarnie, puby czy lodziarnie nie podlegają ustawowemu zakazowi. Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia mogą one bez przeszkód gościć klientów w każdy świąteczny dzień. Zamiast więc stresować się przygotowywaniem skomplikowanych potraw dla niespodziewanych gości, z powodzeniem możesz przenieść spotkanie do swojej ulubionej knajpki.

Świąteczny grafik. Czy restauracje są otwarte 1 i 3 maja?

Najwięcej wątpliwości budzą oczywiście same kluczowe dni świąteczne, wokół których obraca się cały długi weekend. Zastanawiasz się, czy restauracje sa otwarte 1 maja, by odpowiednio wcześnie zarezerwować stolik? Odpowiedź z pewnością cię ucieszy – w Święto Pracy lokale mogą legalnie obsługiwać gości i znakomita większość z nich chętnie z tej możliwości korzysta, licząc na tłumy spacerowiczów.

Podobny dylemat pojawia się w kontekście Święta Konstytucji, które w 2026 roku zamyka długi majowy weekend. Jeśli gorączkowo sprawdzasz, czy restauracje są otwarte 3 maja, możesz spokojnie odetchnąć. Tego dnia również bez problemu zjesz smaczny posiłek poza domem. Warto jednak pamiętać o jednym, niezwykle istotnym szczególe organizacyjnym, przez który Twój wypoczynek może zamienić się we frustrujące poszukiwania jedzenia.

36

W tych godzinach zjesz na mieście w majówkę 2026

Mimo że prawo daje pełne zielone światło dla działalności gastronomii w dni świąteczne, ostateczna decyzja zawsze należy do właściciela konkretnego lokalu. Ponieważ w tym roku 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, mamy do czynienia z klasycznym, trzydniowym długim weekendem. Wiele restauracji decyduje się w tym czasie na przejście w tak zwany tryb świąteczny. Czego powinieneś się spodziewać, planując kulinarne wyjście?

Zmienione godziny otwarcia. Wiele miejsc może otwierać się znacznie później (np. dopiero o 13:00 lub 14:00) i zamykać wcześniej niż w standardowy piątek czy sobotę.

Brak śniadań. Lokale, które zazwyczaj kuszą poranną ofertą, mogą w święta całkowicie z niej zrezygnować na rzecz obsługi wyłącznie popołudniowej i wieczornej.

Wyjątki w biznesach rodzinnych. Małe, autorskie punkty gastronomiczne często decydują się na całkowite zamknięcie na czas majówki, by ich pracownicy również mogli spędzić ten czas ze swoimi rodzinami.

Zanim wyruszysz na wymarzony majówkowy obiad, koniecznie sprawdź, jak funkcjonuje wybrane przez Ciebie miejsce. Najprostszą metodą jest wejście na profile społecznościowe restauracji (tam aktualizacje pojawiają się najszybciej) lub wykonanie krótkiego telefonu. Warto od razu zarezerwować stolik, ponieważ dobre restauracje będą w te dni pękać w szwach.

