Łatwogang i XTB połączyli siły w akcji charytatywnej, bijąc rekordy zarówno w darowiznach, jak i zaangażowaniu.

Firma XTB przekazała ponad 6 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters, co stanowi część jej rekordowych wyników finansowych.

XTB odnotowało rekordowy pierwszy kwartał 2026 roku z zyskiem netto ponad 535 mln zł i dynamicznie rozwija się globalnie.

Jak ten sukces finansowy i zaangażowanie społeczne wpływają na wizerunek firmy i rynek?

Podczas finału akcji charytatywnej Łatwogang, która przyciągnęła tysiące widzów i zaangażowała internetową społeczność, padły rekordy wpłat. Wśród darczyńców wyróżniła się firma XTB, która przekazała na rzecz Fundacja Cancer Fighters ponad 6 mln zł.

To jednak nie jedyny powód, dla którego o spółce zrobiło się głośno. Niemal równolegle XTB opublikowało wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku – i są one rekordowe. Firma zanotowała najlepszy okres w swojej historii, zarówno pod względem zysków, jak i liczby klientów.

Zysk netto wyniósł około 535 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 176 proc. rok do roku. Przychody operacyjne przekroczyły 1,09 mld zł, a liczba nowych klientów sięgnęła aż 370 tys. w trzy miesiące. To najlepszy kwartał w historii spółki.

XTB obsługuje dziś ponad 2,5 mln klientów na całym świecie. Na rachunkach inwestorów zgromadzono aktywa o wartości przekraczającej 49,5 mld zł. Firma dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych, szczególnie w Europie Zachodniej. Jednocześnie spółka inwestuje w nowe produkty – rozwija handel opcjami i przygotowuje się do wejścia na rynek kryptowalut.

Reakcja giełdy: chwilowa korekta

Reakcja rynku na udział w zbiórce, pomimo rekordowych wyników finansowych, nie była jednoznacznie pozytywna. Akcje XTB w dniu publikacji danych spadły o około 4 proc., co dla części inwestorów mogło być zaskoczeniem. Tego typu ruchy nie należą jednak do rzadkości – po bardzo dobrych wynikach często dochodzi do realizacji zysków przez inwestorów, którzy wcześniej kupowali akcje z myślą o publikacji raportu.

W szerszej perspektywie sytuacja spółki pozostaje bardzo stabilna. Kurs akcji wciąż utrzymuje się w pobliżu historycznych maksimów – jeszcze w połowie kwietnia przekraczał poziom 110 zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił około 70 zł, a dwa lata temu zaledwie nieco ponad 50 zł. To pokazuje skalę wzrostu wartości firmy i zaufania rynku do jej modelu biznesowego.

Dla inwestorów kluczowe pozostają nie tylko bieżące wyniki, ale też dalsze plany rozwoju. XTB intensywnie rozbudowuje ofertę produktową i zwiększa obecność na rynkach zagranicznych, co może w kolejnych kwartałach przełożyć się na dalszy wzrost przychodów. Dlatego krótkoterminowe wahania kursu nie zmieniają ogólnego obrazu – spółka nadal pozostaje jednym z najmocniejszych graczy na warszawskiej giełdzie.

Biznes i społeczna odpowiedzialność

Akcja Łatwogang pokazała, że firmy i twórcy internetowi mogą realnie wpływać na życie innych. Wspólna inicjatywa, w którą zaangażowali się m.in. Bedoes 2115 i społeczność internetowa, przełożyła się na milionowe wsparcie dla chorych. W przypadku XTB to także sygnał, że rosnące wyniki finansowe mogą iść w parze z realnym wsparciem dla potrzebujących – i że duże firmy coraz częściej decydują się dzielić swoim sukcesem.

