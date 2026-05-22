W przyszłym tygodniu paliwa na stacjach prawdopodobnie stanieją, mimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Kierowcy mogą spodziewać się obniżek rzędu 0,05-0,11 zł/l; np. benzyna 95 ma kosztować ok. 6,36 zł/l, a diesel 6,80 zł/l.

Kluczowa dla dalszych cen będzie decyzja o przyszłości pakietu CPN, który obowiązuje do 31 maja br.

Przewidywane spadki nastąpią po tygodniu podwyżek, gdzie benzyna 95 zdrożała najbardziej, osiągając maksymalny poziom cen w ramach pakietu CPN.

Prognoza na przyszły tydzień: Jakie będą ceny paliw?

Spadek cen na rynkach hurtowych daje nadzieję kierowcom na odrobinę oddechu przy dystrybutorach. Według najnowszej prognozy cen paliw, w przyszłym tygodniu kierowcy mogą spodziewać się niewielkich, ale odczuwalnych obniżek na stacjach benzynowych. To dobra wiadomość, szczególnie po serii podwyżek, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach.

Jak konkretnie mają wyglądać stawki? Eksperci z biura Reflex przygotowali szczegółowe wyliczenia. Według ich analizy średnie ceny w Polsce w nadchodzącym tygodniu ukształtują się na następującym poziomie:

benzyna bezołowiowa 95: 6,36 zł/l (spadek o 10 gr/l),

benzyna bezołowiowa 98: 6,99 zł/l (spadek o 11 gr/l),

olej napędowy: 6,80 zł/l (spadek o 10 gr/l),

autogaz (LPG): 3,63 zł/l (spadek o 5 gr/l).

Obniżki, choć nie są drastyczne, powinny być zauważalne w portfelach kierowców. Największą ulgę odczują tankujący benzynę 98, gdzie cena ma spaść poniżej psychologicznej bariery 7 złotych za litr.

Co zadecyduje o cenach w dłuższej perspektywie?

Choć krótkoterminowa prognoza jest optymistyczna, analitycy studzą nastroje i wskazują na dwa kluczowe czynniki, które mogą wkrótce zmienić sytuację. Pierwszym i najważniejszym z nich jest przyszłość tak zwanego pakietu CPN. To mechanizm, który wpływa na maksymalne ceny paliw, a jego obowiązywanie zostało na razie przedłużone tylko do końca maja. Jak podkreślają analitycy w swoim komentarzu:

Najważniejsza będzie jednak decyzja o przyszłości pakietu CPN, który póki co jest przedłużony do 31 maja br.Brak decyzji o jego kontynuacji może oznaczać, że rynkowe wahania będą znacznie mocniej odczuwalne na stacjach. Drugim czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie. Każde zaostrzenie konfliktu w regionie kluczowym dla wydobycia ropy naftowej niemal natychmiast przekłada się na wzrost jej cen na światowych giełdach, a w konsekwencji – na wyższe rachunki za tankowanie w Polsce.

Zanim jednak zobaczymy na pylonach niższe ceny, warto przypomnieć, co działo się w mijającym tygodniu. Na stacjach dominowały podwyżki, szczególnie w przypadku benzyny Pb95. Co ciekawe, w ramach wspomnianego pakietu CPN, maksymalne ceny benzyn osiągnęły najwyższy poziom od początku jego wprowadzenia. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku autogazu, który nie jest objęty pakietem. Jego ceny spadały, choć wciąż jest on o 90 groszy na litrze droższy niż przed zaostrzeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

