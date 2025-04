Dodatek 273 zł do emerytury na kontach seniorów. Kto go otrzymał?

Nestlé zapowiada zmiany

Rynek spożywczy bywa nieprzewidywalny, a międzynarodowe koncerny muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków. Nestlé, znany w Polsce jako producent popularnego majonezu Winiary, ogłosił plan zmian, które wpłyną na sytuację pracowników i dostawców. Restrukturyzacja dotyczy zakładów produkujących m.in. majonez w tubce, przyprawę Maggi i musztardę.

Przyczyny restrukturyzacji

Nestlé tłumaczy decyzję o zamknięciu fabryk kilkoma czynnikami, w tym rosnącą wrażliwością konsumentów na ceny, wzrostem kosztów oraz "spadającym wolumenem" i "nadwyżką mocy produkcyjnej". W związku z tym jeden z zakładów zostanie sprzedany jeszcze w tym roku, a drugi zamknięty na początku 2026 roku. Część pracowników otrzyma możliwość relokacji do innego miasta.

Oświadczenia Nestlé

Szwajcarski gigant spożywczy wydał dwa oświadczenia dotyczące planowanych zmian. W pierwszym poinformował o planach zamknięcia zakładu w niemieckim mieście Neuss w Nadrenii Północnej-Westfalii w połowie 2026 roku.

W drugim oświadczeniu firma ogłosiła zamiar sprzedaży zakładu w Conow w regionie Meklemburgii-Pomorzu Przednim jeszcze w tym roku. Portal GlobalData podaje, że zakład w Neuss, produkujący olej w tubce, majonez i musztardę, zatrudnia obecnie 145 pracowników.

Przyszłość pracowników i produkcji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Nestlé, produkcja oleju zostanie przeniesiona do innego kraju w Europie. Natomiast produkcja majonezu i musztardy zostanie przeniesiona do Lüdinghausen, gdzie 30 osób z zamykanej fabryki w Neuss otrzyma możliwość kontynuowania pracy. Zakład w Conow, produkujący m.in. przyprawę Maggi i sosy salsa, zostanie sprzedany, a produkcja tych wyrobów zostanie przeniesiona do innego europejskiego miasta. W Conow pracuje obecnie 80 osób, z których część może otrzymać propozycję relokacji.

Nestlé w Niemczech i Polsce

Nestlé zatrudnia w Niemczech około 6 tys. osób w 17 zakładach. W Polsce firma zatrudnia około 5 tys. osób w 7 zakładach. Na chwilę obecną nie ma informacji o planowanych zwolnieniach w Polsce.

