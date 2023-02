Gigant z branży odzieżowej zatrudni w Polsce tysiące osób! Shein otwiera magazyn pod Wrocławiem

Inflacja w styczniu. Zobacz, co najbardziej zdrożało. Już nie olej ani cukier

Shein wkracza do Polski. Zatrudni ponad 2 tys. osób

"Na terenie obiektu Shein zatrudnieni ponad 2 tys. osób, a lokalizacja pozwoli na sprawną obsługę pełnej gamy produktów firmy i dotarcie do większości europejskich rynków" - informuje portal dlahandlu.pl. Shein wynajmie we Wrocławiu ok. 55 tys. m kw. powierzchni.

Shein to chińska platforma shoppingowa z odzieżą. Została założona w 2012 roku. Dziś jednym z najbardziej popularnych sklepów z branży fast fashion. "Shein w rok podwoił swoją wartość z 15 mld do 30 mld dol., które osiągnął pod koniec 2021 roku" - informuje PitchBook zajmujący się analizą danych.

Shein. Kontrowersyjny gigant fast fashion

Według danych agencji Bloomberg, aplikacja Shein była najczęściej pobieraną na świecie platformą do zakupów w internecie. Jak zauważa portal money.pl - budzi ona wiele kontrowersji.

"Krytycy zwracają uwagę na plagiatowanie cudzych pomysłów i, jak podaje szwajcarska organizacja Public Eye, zlecanie produkcji podwykonawcom, u których pracuje się ponad 75 godzin w tygodniu w niegodnych warunkach. Biuro prasowe odpowiada, że troska o najwyższą jakość to główna oś działania Shein. Odrzuca nawet zarzuty o brak troski o środowisko, twierdząc, że ich krótkie linie produkcyjne wpisują się w trend długości życia ubrań na świecie" - podkreśla Vogue Polska.

Jak wyjaśnia Vogue "katalog produktów przypomina samouczący się algorytm, który sprawdza, co ludzie kupią. Jeżeli coś podoba się bardziej, wówczas jest produkowane". Takie działanie sprzyja zanieczyszczeniu środowiska i marnotrawieniu ubrań.

